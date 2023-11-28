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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 лис, 2023 13:21
Деньги хрен выведешь.Работает всё через жо... Поддержка похоже что до понедельника на выходных.В принципе и толку с них даже если б были.В лучшем случае посочувствуют и пообещают разобраться.
Жаба давит выходить, но стойкое чувство что эти выкидыши таси потом дороже обойдутся если что.Ну их нах...
З.ы.: отдельное "спасибо" за дополнительный кешбек )) Кэшбек тупо нельзя активировать.А так банк нормальный если не пользоваться.
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Додано: Нед 26 лис, 2023 15:26
За чорну картку не дають якесь виділене обслуговування?
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2XL
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Додано: Пон 27 лис, 2023 10:42
После обновления приложения на версию 1.38.4 зайти в приложение на дет.
У кого-то есть старая версия, на 4пда тему спортбанка вообще убили...
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ВIВ
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Додано: Пон 27 лис, 2023 12:19
ВIВ написав:После обновления приложения на версию 1.38.4 зайти в приложение на дет.
У кого-то есть старая версия, на 4пда тему спортбанка вообще убили...
Заходить
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2XL
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Додано: Пон 27 лис, 2023 13:22
2XL написав:
За чорну картку не дають якесь виділене обслуговування?
ні
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Sergion
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Додано: Пон 27 лис, 2023 13:25
посетитель написав:
Деньги хрен выведешь.Работает всё через жо... Поддержка похоже что до понедельника на выходных.В принципе и толку с них даже если б были.В лучшем случае посочувствуют и пообещают разобраться.
Жаба давит выходить, но стойкое чувство что эти выкидыши таси потом дороже обойдутся если что.Ну их нах...
З.ы.: отдельное "спасибо" за дополнительный кешбек )) Кэшбек тупо нельзя активировать.А так банк нормальный если не пользоваться.
Кэшбек тупо нельзя активировать - те ж саме
Деньги хрен выведешь - те ж саме
А ось зняття валюти з спорта в касі ТАС - працює, 3 хв і валюта на руках, новенькими
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Sergion
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Додано: Пон 27 лис, 2023 17:46
Sergion написав:
новенькими
Нечувано для ТАСі.
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klug
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Додано: Вів 28 лис, 2023 01:22
Sergion написав:
А ось зняття валюти з спорта в касі ТАС - працює, 3 хв і валюта на руках, новенькими
курс же не конкурентоспособный
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flysoulfly
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Додано: Вів 28 лис, 2023 10:54
Як в цю банку зайти? Тиснеш "замовити дзвінок" і тиша. Підведуть в найбільше непідходящий момент.
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AndriyQ
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Додано: Вів 28 лис, 2023 10:57
flysoulfly написав: Sergion написав:
А ось зняття валюти з спорта в касі ТАС - працює, 3 хв і валюта на руках, новенькими
курс же не конкурентоспособный
В п'ятницю минулу, можна було продати синій по 37-59 і купити на 50000 або на депозит максимально 200000 у гривнях по курсу 36,60. Враховуючи нинішнього голову НБУ,курс може за лічені дні впасти до 36 на МВРУ так і підстрибнути на ЧР до 38
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sens
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