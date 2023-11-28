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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 295296297298

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
30%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
11
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 12:07

Спортбанк

Блин, в приложение не пустило без обновления.
Обновился и теперь вместо денег - флаг.
Поддержка что есть, что нет. Печаль, беда
slktym007
 
Повідомлень: 122
З нами з: 13.02.20
Подякував: 121 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 12:09

  slktym007 написав:Блин, в приложение не пустило без обновления.
Обновился и теперь вместо денег - флаг.
Поддержка что есть, что нет. Печаль, беда

Потримайте палець на прапорі і з'являться гривні
unknownurl
 
Повідомлень: 756
З нами з: 01.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 12:14

unknownurl Благодарю.
Тогда максимально странно, что поддержка этого не знает
slktym007
 
Повідомлень: 122
З нами з: 13.02.20
Подякував: 121 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 295296297298
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Sportbank (2973)
28.11.2023 11:14
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