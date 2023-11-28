Блин, в приложение не пустило без обновления.
Обновился и теперь вместо денег - флаг.
Поддержка что есть, что нет. Печаль, беда
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лис, 2023 12:07
Спортбанк
Блин, в приложение не пустило без обновления.
Обновился и теперь вместо денег - флаг.
Поддержка что есть, что нет. Печаль, беда
Додано: Вів 28 лис, 2023 12:09
Додано: Вів 28 лис, 2023 12:14
unknownurl Благодарю.
Тогда максимально странно, что поддержка этого не знает
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