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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 295296297298

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Sportbank 3.7 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
30%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
11
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 12:07

Спортбанк

Блин, в приложение не пустило без обновления.
Обновился и теперь вместо денег - флаг.
Поддержка что есть, что нет. Печаль, беда
slktym007
 
Повідомлень: 122
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Подякував: 121 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 12:09

  slktym007 написав:Блин, в приложение не пустило без обновления.
Обновился и теперь вместо денег - флаг.
Поддержка что есть, что нет. Печаль, беда

Потримайте палець на прапорі і з'являться гривні
unknownurl
 
Повідомлень: 756
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Подякував: 26 раз.
Подякували: 230 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 12:14

unknownurl Благодарю.
Тогда максимально странно, что поддержка этого не знает
slktym007
 
Повідомлень: 122
З нами з: 13.02.20
Подякував: 121 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 15:59

Підкажіть, спорт банк вже почав нормально працювати? (3 дні назад були проблеми)
Sergion
 
Повідомлень: 680
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Подякував: 3 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 16:16

Re: Sportbank

  Amethyst написав:Приват прикрив лавку з КБ за комуналь


З чого Ви це взяли? Яким сервісом оплачували комуналку?
V2
4
 
Повідомлень: 8157
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Подякував: 292 раз.
Подякували: 1355 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 16:23

  V2 написав:
  Amethyst написав:Приват прикрив лавку з КБ за комуналь


З чого Ви це взяли? Яким сервісом оплачували комуналку?

Ну у Привата залишилася можливість оплати комуналю тільки з кредитних, з КБ 3%.
А я заплатив з Алки, кредитними, і частково у розстрочку... одним кліком :wink:
У мене у Привата немає кредитних 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 16:44

  Sergion написав:Підкажіть, спорт банк вже почав нормально працювати? (3 дні назад були проблеми)
Сегодня утром снял с Рюкзака на карту и перевел СЕП в другой банк. Пришло довольно быстро.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 16:48

  Amethyst написав:
  V2 написав:
  Amethyst написав:Приват прикрив лавку з КБ за комуналь


З чого Ви це взяли? Яким сервісом оплачували комуналку?

Ну у Привата залишилася можливість оплати комуналю тільки з кредитних, з КБ 3%..


категория "дом и ремонт"?
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 18:35

  sens написав:
  flysoulfly написав:
  Sergion написав:А ось зняття валюти з спорта в касі ТАС - працює, 3 хв і валюта на руках, новенькими

курс же не конкурентоспособный

В п'ятницю минулу, можна було продати синій по 37-59 і купити на 50000 або на депозит максимально 200000 у гривнях по курсу 36,60. Враховуючи нинішнього голову НБУ,курс може за лічені дні впасти до 36 на МВРУ так і підстрибнути на ЧР до 38

Де продавали по 37.59?
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 18:50

  Sergion написав:Підкажіть, спорт банк вже почав нормально працювати? (3 дні назад були проблеми)

Зараз подивився, ніби працює...
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