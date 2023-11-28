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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лис, 2023 12:07
Блин, в приложение не пустило без обновления.
Обновился и теперь вместо денег - флаг.
Поддержка что есть, что нет. Печаль, беда
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slktym007
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Додано: Вів 28 лис, 2023 12:09
slktym007 написав:
Блин, в приложение не пустило без обновления.
Обновился и теперь вместо денег - флаг.
Поддержка что есть, что нет. Печаль, беда
Потримайте палець на прапорі і з'являться гривні
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unknownurl
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Додано: Вів 28 лис, 2023 12:14
unknownurl Благодарю.
Тогда максимально странно, что поддержка этого не знает
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slktym007
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Додано: Вів 28 лис, 2023 15:59
Підкажіть, спорт банк вже почав нормально працювати? (3 дні назад були проблеми)
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Sergion
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Додано: Вів 28 лис, 2023 16:16
Amethyst написав:
Приват прикрив лавку з КБ за комуналь
З чого Ви це взяли? Яким сервісом оплачували комуналку?
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V2
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Додано: Вів 28 лис, 2023 16:23
V2 написав: Amethyst написав:
Приват прикрив лавку з КБ за комуналь
З чого Ви це взяли? Яким сервісом оплачували комуналку?
Ну у Привата залишилася можливість оплати комуналю тільки з кредитних, з КБ 3%.
А я заплатив з Алки, кредитними, і частково у розстрочку... одним кліком
У мене у Привата немає кредитних
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Amethyst
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Додано: Вів 28 лис, 2023 16:44
Sergion написав:
Підкажіть, спорт банк вже почав нормально працювати? (3 дні назад були проблеми)
Сегодня утром снял с Рюкзака на карту и перевел СЕП в другой банк. Пришло довольно быстро.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 16:48
Amethyst написав: V2 написав: Amethyst написав:
Приват прикрив лавку з КБ за комуналь
З чого Ви це взяли? Яким сервісом оплачували комуналку?
Ну у Привата залишилася можливість оплати комуналю тільки з кредитних, з КБ 3%..
категория "дом и ремонт"?
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emeta
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Додано: Вів 28 лис, 2023 18:35
sens написав: flysoulfly написав: Sergion написав:
А ось зняття валюти з спорта в касі ТАС - працює, 3 хв і валюта на руках, новенькими
курс же не конкурентоспособный
В п'ятницю минулу, можна було продати синій по 37-59 і купити на 50000 або на депозит максимально 200000 у гривнях по курсу 36,60. Враховуючи нинішнього голову НБУ,курс може за лічені дні впасти до 36 на МВРУ так і підстрибнути на ЧР до 38
Де продавали по 37.59?
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Додано: Вів 28 лис, 2023 18:50
Sergion написав:
Підкажіть, спорт банк вже почав нормально працювати? (3 дні назад були проблеми)
Зараз подивився, ніби працює...
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