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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 296297298299

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
30%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
11
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 00:23

  Sergion написав:Підкажіть, спорт банк вже почав нормально працювати? (3 дні назад були проблеми)

Платежи ещё с прошлых выходных заработали.
А вот меню кэшбэка тупо вылетает.
Нажимаете на "Активуйте ваш кешбек у листопаді" и оно тупо сбрасывается назад.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 10:08

  Sanyok77 написав:
  Sergion написав:Підкажіть, спорт банк вже почав нормально працювати? (3 дні назад були проблеми)

Платежи ещё с прошлых выходных заработали.
А вот меню кэшбэка тупо вылетает.
Нажимаете на "Активуйте ваш кешбек у листопаді" и оно тупо сбрасывается назад.

Вже запрацювало, але ніяких бонусів не побачив
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 10:56

  flysoulfly написав:
  Sergion написав:А ось зняття валюти з спорта в касі ТАС - працює, 3 хв і валюта на руках, новенькими

курс же не конкурентоспособный

баксы по 37,0 на депо и выдача новыми. Не очень прибыльно, но заслуживает внимания.
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:01

  vovabelokon99 написав:
  Sanyok77 написав:
  Sergion написав:Підкажіть, спорт банк вже почав нормально працювати? (3 дні назад були проблеми)

Платежи ещё с прошлых выходных заработали.
А вот меню кэшбэка тупо вылетает.
Нажимаете на "Активуйте ваш кешбек у листопаді" и оно тупо сбрасывается назад.

Вже запрацювало, але ніяких бонусів не побачив

з бонусами - це був обман, сказали що їх не буде.
Дивний банк...
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:02

  Sanyok77 написав:
  Sergion написав:Підкажіть, спорт банк вже почав нормально працювати? (3 дні назад були проблеми)

Платежи ещё с прошлых выходных заработали.
А вот меню кэшбэка тупо вылетает.
Нажимаете на "Активуйте ваш кешбек у листопаді" и оно тупо сбрасывается назад.

кеш-бек запрацював, всі категорії злетіли, треба обирати заново.
Sergion
 
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  #<1 ... 296297298299
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