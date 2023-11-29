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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лис, 2023 00:23
Sergion написав:
Підкажіть, спорт банк вже почав нормально працювати? (3 дні назад були проблеми)
Платежи ещё с прошлых выходных заработали.
А вот меню кэшбэка тупо вылетает.
Нажимаете на "Активуйте ваш кешбек у листопаді" и оно тупо сбрасывается назад.
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Sanyok77
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Додано: Сер 29 лис, 2023 10:08
Sanyok77 написав: Sergion написав:
Підкажіть, спорт банк вже почав нормально працювати? (3 дні назад були проблеми)
Платежи ещё с прошлых выходных заработали.
А вот меню кэшбэка тупо вылетает.
Нажимаете на "Активуйте ваш кешбек у листопаді" и оно тупо сбрасывается назад.
Вже запрацювало, але ніяких бонусів не побачив
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vovabelokon99
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Додано: Сер 29 лис, 2023 10:56
flysoulfly написав: Sergion написав:
А ось зняття валюти з спорта в касі ТАС - працює, 3 хв і валюта на руках, новенькими
курс же не конкурентоспособный
баксы по 37,0 на депо и выдача новыми. Не очень прибыльно, но заслуживает внимания.
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Sergion
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Додано: Сер 29 лис, 2023 11:01
vovabelokon99 написав: Sanyok77 написав: Sergion написав:
Підкажіть, спорт банк вже почав нормально працювати? (3 дні назад були проблеми)
Платежи ещё с прошлых выходных заработали.
А вот меню кэшбэка тупо вылетает.
Нажимаете на "Активуйте ваш кешбек у листопаді" и оно тупо сбрасывается назад.
Вже запрацювало, але ніяких бонусів не побачив
з бонусами - це був обман, сказали що їх не буде.
Дивний банк...
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Sergion
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Додано: Сер 29 лис, 2023 11:02
Sanyok77 написав: Sergion написав:
Підкажіть, спорт банк вже почав нормально працювати? (3 дні назад були проблеми)
Платежи ещё с прошлых выходных заработали.
А вот меню кэшбэка тупо вылетает.
Нажимаете на "Активуйте ваш кешбек у листопаді" и оно тупо сбрасывается назад.
кеш-бек запрацював, всі категорії злетіли, треба обирати заново.
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Sergion
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