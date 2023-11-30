у меня такая срань била. когда питался зайти с мобильного интернета на смарте.
погодя добрался до вайфая и пришел обратний звонок - нажал "1" и в дорогу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лис, 2023 01:50
Додано: Чет 30 лис, 2023 01:58
Додано: Чет 30 лис, 2023 22:54
Хто в курсі, чи відправляє вже банка СЕПи на 100т+, або краще не ризикувати та виводити по троху?
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