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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 297298299300

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
30%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
11
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 01:50

  USSR12 написав:
  2XL написав:Не треба так нагнітати )

В смысле?)) Телефон на сайте отключен телекомом, куда еще нагнетать?)


у меня такая срань била. когда питался зайти с мобильного интернета на смарте.
погодя добрался до вайфая и пришел обратний звонок - нажал "1" и в дорогу.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 01:58

  USSR12 написав:Не могу войти в приложение.

Перевірте свій емейл, який вказано в додатку.
Мені приходив лист, де я нажав посилання Розблокувати.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 22:54

Хто в курсі, чи відправляє вже банка СЕПи на 100т+, або краще не ризикувати та виводити по троху?
novichok
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  #<1 ... 297298299300
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