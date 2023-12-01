Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Sportbank Sportbank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 297298299300 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sportbank 3.7 5 23 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 4% 1 2- Погане. Некомпетентне. 30% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 4% 1 4- Добре. Як і повинно бути. 13% 3 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 48% 11 Всього голосів : 23 Додано: Чет 30 лис, 2023 01:50 USSR12 написав: 2XL написав: Не треба так нагнітати ) Не треба так нагнітати )

В смысле?)) Телефон на сайте отключен телекомом, куда еще нагнетать?) В смысле?)) Телефон на сайте отключен телекомом, куда еще нагнетать?)



у меня такая срань била. когда питался зайти с мобильного интернета на смарте.

погодя добрался до вайфая и пришел обратний звонок - нажал "1" и в дорогу. у меня такая срань била. когда питался зайти с мобильного интернета на смарте.погодя добрался до вайфая и пришел обратний звонок - нажал "1" и в дорогу. Goodman

Повідомлень: 6234 З нами з: 23.11.14 Подякував: 753 раз. Подякували: 559 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 01:58 USSR12 написав: Не могу войти в приложение. Не могу войти в приложение.

Перевірте свій емейл, який вказано в додатку.

Мені приходив лист, де я нажав посилання Розблокувати. Перевірте свій емейл, який вказано в додатку.Мені приходив лист, де я нажав посилання Розблокувати. Water Повідомлень: 2060 З нами з: 06.03.12 Подякував: 60 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 22:54 Хто в курсі, чи відправляє вже банка СЕПи на 100т+, або краще не ризикувати та виводити по троху? novichok

Повідомлень: 3211 З нами з: 31.03.13 Подякував: 25 раз. Подякували: 269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:57 novichok написав: Хто в курсі, чи відправляє вже банка СЕПи на 100т+, або краще не ризикувати та виводити по троху? Хто в курсі, чи відправляє вже банка СЕПи на 100т+, або краще не ризикувати та виводити по троху?

не рискуйте. я сегодня имел не осторожность - по сути внутри банка сделать платеж по ибану - со спорта на тасю чтобы загасить кредитку - сумма чуть больше 30 тыс. - висела более 5 часов в обработке при том что более мелкие суммы отправленные после нее на изю и некоторые еще банки дошли практически сразу. Горячка просто морозилась - писала отписки про типа 3 дня на межбанковий платеж (пришлось им обьяснять что платеж внутри одного банка-юрлица межбанковским не считается), потом пыталась ссылаться на то что платежи по картам могу проводится не тем же днем когда инициированы (пришлось пояснить что платеж со счета коим является ибан - не есть карточным платежем по своей сути), потом пару часов просто не реагировали на запросы мотивируя тем что ищут ответ на мой вопрос и у них сегодня много запросов от клиентов. В конце просто убили своим вопросом - а это точно вы делаете платеж? Типа не видно что это за платеж (данные получателя подтянула сама система после ввода счета - банк то один) и типа я наверное просто прикалываюсь пытаюсь более 3 часов добиться от поддержки почему не проходит платеж... В общем Спортом сейчас все еще стремно 30к отправлять даже внутри таси - а наружу и 100к - рисковать считаю не стоит не рискуйте. я сегодня имел не осторожность - по сути внутри банка сделать платеж по ибану - со спорта на тасю чтобы загасить кредитку - сумма чуть больше 30 тыс. - висела более 5 часов в обработке при том что более мелкие суммы отправленные после нее на изю и некоторые еще банки дошли практически сразу. Горячка просто морозилась - писала отписки про типа 3 дня на межбанковий платеж (пришлось им обьяснять что платеж внутри одного банка-юрлица межбанковским не считается), потом пыталась ссылаться на то что платежи по картам могу проводится не тем же днем когда инициированы (пришлось пояснить что платеж со счета коим является ибан - не есть карточным платежем по своей сути), потом пару часов просто не реагировали на запросы мотивируя тем что ищут ответ на мой вопрос и у них сегодня много запросов от клиентов. В конце просто убили своим вопросом - а это точно вы делаете платеж? Типа не видно что это за платеж (данные получателя подтянула сама система после ввода счета - банк то один) и типа я наверное просто прикалываюсь пытаюсь более 3 часов добиться от поддержки почему не проходит платеж... В общем Спортом сейчас все еще стремно 30к отправлять даже внутри таси - а наружу и 100к - рисковать считаю не стоит WallNutPen Повідомлень: 974 З нами з: 08.06.20 Подякував: 28 раз. Подякували: 267 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 297298299300 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_