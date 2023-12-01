Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:57

novichok написав: Хто в курсі, чи відправляє вже банка СЕПи на 100т+, або краще не ризикувати та виводити по троху? Хто в курсі, чи відправляє вже банка СЕПи на 100т+, або краще не ризикувати та виводити по троху?

не рискуйте. я сегодня имел не осторожность - по сути внутри банка сделать платеж по ибану - со спорта на тасю чтобы загасить кредитку - сумма чуть больше 30 тыс. - висела более 5 часов в обработке при том что более мелкие суммы отправленные после нее на изю и некоторые еще банки дошли практически сразу. Горячка просто морозилась - писала отписки про типа 3 дня на межбанковий платеж (пришлось им обьяснять что платеж внутри одного банка-юрлица межбанковским не считается), потом пыталась ссылаться на то что платежи по картам могу проводится не тем же днем когда инициированы (пришлось пояснить что платеж со счета коим является ибан - не есть карточным платежем по своей сути), потом пару часов просто не реагировали на запросы мотивируя тем что ищут ответ на мой вопрос и у них сегодня много запросов от клиентов. В конце просто убили своим вопросом - а это точно вы делаете платеж? Типа не видно что это за платеж (данные получателя подтянула сама система после ввода счета - банк то один) и типа я наверное просто прикалываюсь пытаюсь более 3 часов добиться от поддержки почему не проходит платеж... В общем Спортом сейчас все еще стремно 30к отправлять даже внутри таси - а наружу и 100к - рисковать считаю не стоит