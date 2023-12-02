у меня такая срань била. когда питался зайти с мобильного интернета на смарте.
погодя добрался до вайфая и пришел обратний звонок - нажал "1" и в дорогу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лис, 2023 01:50
Додано: Чет 30 лис, 2023 01:58
Додано: Чет 30 лис, 2023 22:54
Хто в курсі, чи відправляє вже банка СЕПи на 100т+, або краще не ризикувати та виводити по троху?
Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:57
не рискуйте. я сегодня имел не осторожность - по сути внутри банка сделать платеж по ибану - со спорта на тасю чтобы загасить кредитку - сумма чуть больше 30 тыс. - висела более 5 часов в обработке при том что более мелкие суммы отправленные после нее на изю и некоторые еще банки дошли практически сразу. Горячка просто морозилась - писала отписки про типа 3 дня на межбанковий платеж (пришлось им обьяснять что платеж внутри одного банка-юрлица межбанковским не считается), потом пыталась ссылаться на то что платежи по картам могу проводится не тем же днем когда инициированы (пришлось пояснить что платеж со счета коим является ибан - не есть карточным платежем по своей сути), потом пару часов просто не реагировали на запросы мотивируя тем что ищут ответ на мой вопрос и у них сегодня много запросов от клиентов. В конце просто убили своим вопросом - а это точно вы делаете платеж? Типа не видно что это за платеж (данные получателя подтянула сама система после ввода счета - банк то один) и типа я наверное просто прикалываюсь пытаюсь более 3 часов добиться от поддержки почему не проходит платеж... В общем Спортом сейчас все еще стремно 30к отправлять даже внутри таси - а наружу и 100к - рисковать считаю не стоит
Додано: П'ят 01 гру, 2023 09:15
Re: Sportbank
Смотрю поддержки банков на полную включились в борьбу за звание "тупой, ещё тупее" по итогам года.То моно отличался, теперь спорт.Оно конечно и так знали что они там ниже плинтуса, но последнее время что то совсем не перестают удивлять очевидной чушью которая ни в какие ворота уже не лезет.
З.ы.: вспомнил как я в спорте спрашивал почему у меня СЕП не уходил.Поддержка не долго думая сказала прислать справку о доходах."Чиво блеать???". Так что казалось бы ко всему уже привык )))
Додано: П'ят 01 гру, 2023 09:53
а шо
отправить по п2п на кредитку
и потом сразу на рюкзак наказуемо?
овердрафт?
вроде тас за такое не наказывает?
Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:24
Додано: П'ят 01 гру, 2023 20:26
Геніальні банкіри, шо сказати)
Кешбек хоч і дало вибрати на грудень, але платіжі за комуналку так і не йдуть. Просто внікуди все зникає після тиснення кнопки "оплатити" і все, нічого немає.
п.с.: відеоверифікація з паспортом пройдена, код з вайбера введений, авторизація пристрою відбулася, версія додатку остання. І от все так)
Додано: Суб 02 гру, 2023 11:41
Re: Sportbank
Додано: Суб 02 гру, 2023 12:02
У меня с белой на красную не отправляет - превышен лимит
Сам раздел Лимиты в приложухе пропал...
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