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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 298299300301

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
30%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
11
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 12:10

  ВIВ написав:У меня с белой на красную не отправляет - превышен лимит :)
Сам раздел Лимиты в приложухе пропал...

А тааак: Белая-Рюкзак-Рыжая?
Amethyst
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Повідомлень: 4815
З нами з: 05.05.21
Подякував: 365 раз.
Подякували: 889 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 12:35

  Amethyst написав:
  ВIВ написав:У меня с белой на красную не отправляет - превышен лимит :)
Сам раздел Лимиты в приложухе пропал...

А тааак: Белая-Рюкзак-Рыжая?

Так работает, но это ж позор какой-то :)
ВIВ
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Повідомлень: 768
З нами з: 03.02.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 107 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 15:31

Re: Sportbank

ВIВ написав:
  Amethyst написав:
  ВIВ написав:У меня с белой на красную не отправляет - превышен лимит :)
Сам раздел Лимиты в приложухе пропал...

А тааак: Белая-Рюкзак-Рыжая?

Так работает, но это ж позор какой-то :)
На мєстном жаргоні це тропінка
Boundless
 
Повідомлень: 2126
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 129 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 15:57

Re: Sportbank

спритність рук )
2XL
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Повідомлень: 4023
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 249 раз.
 
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  #<1 ... 298299300301
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