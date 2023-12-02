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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 гру, 2023 12:10
ВIВ написав:
У меня с белой на красную не отправляет - превышен лимит
Сам раздел Лимиты в приложухе пропал...
А тааак: Белая-Рюкзак-Рыжая?
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Amethyst
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Додано: Суб 02 гру, 2023 12:35
Amethyst написав: ВIВ написав:
У меня с белой на красную не отправляет - превышен лимит
Сам раздел Лимиты в приложухе пропал...
А тааак: Белая-Рюкзак-Рыжая?
Так работает, но это ж позор какой-то
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ВIВ
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Додано: Суб 02 гру, 2023 15:31
ВIВ написав: Amethyst написав: ВIВ написав:
У меня с белой на красную не отправляет - превышен лимит
Сам раздел Лимиты в приложухе пропал...
А тааак: Белая-Рюкзак-Рыжая?
Так работает, но это ж позор какой-то
На мєстном жаргоні це тропінка
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Додано: Суб 02 гру, 2023 15:57
спритність рук )
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Додано: Суб 02 гру, 2023 22:06
Howl написав: novichok написав:
...чи відправляє вже банка СЕПи на 100т+, або краще не ризикувати та виводити по троху?
Після блекаут у спорті, який був у листопаді, спорт відправляє вихідний СЕП тимчасово до 50к грн за операцію.
а кількість операцій за добу яка?
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novichok
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