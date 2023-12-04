З 1 грудня в мобільному банку «sportbank» діють нові умови та правила обслуговування. Ось найважливіші зміни:
Операції «quasi-cash» більше не входять у пільговий період. До цієї категорії відносяться операції з наступними МСС: 7995, 9406, 6051, 4829, 6211.
Банк має право в односторонньому порядку відмовити в обслуговуванні рахунку на умовах тарифу «sport чорна» та перевести клієнта на тариф «sport біла». Така відмова може здійснюватися, якщо в період обслуговування на умовах «sport чорна» клієнт здійснював операції, які не характерні для звичайних клієнтів. Наприклад, клієнт здійснює більше 50 переказів з картки на картку на місяць або інші дії, які Банк визначає на власний розсуд.
wolfus написав:З 1 грудня в мобільному банку «sportbank» діють нові умови та правила обслуговування. Ось найважливіші зміни:
Операції «quasi-cash» більше не входять у пільговий період. До цієї категорії відносяться операції з наступними МСС: 7995, 9406, 6051, 4829, 6211.
У тарифах https://sportbank.ua/taryfy-tas сказано про комісію на операції до 200 грн., все, що більше - без комісії. І далі у виносці до цього пункту розписано MCC, що входять до «quasi-cash». А в оферті сказано, що операції «quasi-cash» за списком MCC, визначеним в Тарифах, не входять в пільговий період. Але в Тарифах цей список MCC наведено для конкретного пункту Тарифів з обмеженням по сумі. Незрозуміло, чи будуть входити в пільговий період операції «quasi-cash» на суму від 200 грн.?
wolfus написав:З 1 грудня в мобільному банку «sportbank» діють нові умови та правила обслуговування. Ось найважливіші зміни:
Операції «quasi-cash» більше не входять у пільговий період. До цієї категорії відносяться операції з наступними МСС: 7995, 9406, 6051, 4829, 6211.
Банк має право в односторонньому порядку відмовити в обслуговуванні рахунку на умовах тарифу «sport чорна» та перевести клієнта на тариф «sport біла». Така відмова може здійснюватися, якщо в період обслуговування на умовах «sport чорна» клієнт здійснював операції, які не характерні для звичайних клієнтів. Наприклад, клієнт здійснює більше 50 переказів з картки на картку на місяць або інші дії, які Банк визначає на власний розсуд.
якщо поповнив з 57:банків від 1000 до 3000 грн? Тому краще мати в середньому не менше 5 транзитних хабів для акумулювання гривні - сплати комунальних послуг, кредитних зобов'язань,та все інше