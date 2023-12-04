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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 298299300301

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Sportbank 3.7 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
30%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
11
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 12:10

  ВIВ написав:У меня с белой на красную не отправляет - превышен лимит :)
Сам раздел Лимиты в приложухе пропал...

А тааак: Белая-Рюкзак-Рыжая?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 12:35

  Amethyst написав:
  ВIВ написав:У меня с белой на красную не отправляет - превышен лимит :)
Сам раздел Лимиты в приложухе пропал...

А тааак: Белая-Рюкзак-Рыжая?

Так работает, но это ж позор какой-то :)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 15:31

Re: Sportbank

ВIВ написав:
  Amethyst написав:
  ВIВ написав:У меня с белой на красную не отправляет - превышен лимит :)
Сам раздел Лимиты в приложухе пропал...

А тааак: Белая-Рюкзак-Рыжая?

Так работает, но это ж позор какой-то :)
На мєстном жаргоні це тропінка
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 15:57

Re: Sportbank

спритність рук )
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:06

  Howl написав:
  novichok написав:...чи відправляє вже банка СЕПи на 100т+, або краще не ризикувати та виводити по троху?
Після блекаут у спорті, який був у листопаді, спорт відправляє вихідний СЕП тимчасово до 50к грн за операцію.

а кількість операцій за добу яка?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:50

Re: Sportbank

novichok, там у тарифах зазначена кількість операцій вихідних СЕП, які безкоштовні, — 10 операцій на місяць. Далі платно.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 11:06

Re: Sportbank

З 1 грудня в мобільному банку «sportbank» діють нові умови та правила обслуговування. Ось найважливіші зміни:

Операції «quasi-cash» більше не входять у пільговий період.
До цієї категорії відносяться операції з наступними МСС: 7995, 9406, 6051, 4829, 6211.

Банк має право в односторонньому порядку відмовити в обслуговуванні рахунку на умовах тарифу «sport чорна» та перевести клієнта на тариф «sport біла». Така відмова може здійснюватися, якщо в період обслуговування на умовах «sport чорна» клієнт здійснював операції, які не характерні для звичайних клієнтів.
Наприклад, клієнт здійснює більше 50 переказів з картки на картку на місяць або інші дії, які Банк визначає на власний розсуд.
wolfus
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 12:15

  wolfus написав:З 1 грудня в мобільному банку «sportbank» діють нові умови та правила обслуговування. Ось найважливіші зміни:

Операції «quasi-cash» більше не входять у пільговий період.
До цієї категорії відносяться операції з наступними МСС: 7995, 9406, 6051, 4829, 6211.

У тарифах https://sportbank.ua/taryfy-tas сказано про комісію на операції до 200 грн., все, що більше - без комісії. І далі у виносці до цього пункту розписано MCC, що входять до «quasi-cash».
А в оферті сказано, що операції «quasi-cash» за списком MCC, визначеним в Тарифах, не входять в пільговий період. Але в Тарифах цей список MCC наведено для конкретного пункту Тарифів з обмеженням по сумі.
Незрозуміло, чи будуть входити в пільговий період операції «quasi-cash» на суму від 200 грн.?
AlexTk
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 12:17

  wolfus написав:З 1 грудня в мобільному банку «sportbank» діють нові умови та правила обслуговування. Ось найважливіші зміни:

Операції «quasi-cash» більше не входять у пільговий період.
До цієї категорії відносяться операції з наступними МСС: 7995, 9406, 6051, 4829, 6211.

Банк має право в односторонньому порядку відмовити в обслуговуванні рахунку на умовах тарифу «sport чорна» та перевести клієнта на тариф «sport біла». Така відмова може здійснюватися, якщо в період обслуговування на умовах «sport чорна» клієнт здійснював операції, які не характерні для звичайних клієнтів.
Наприклад, клієнт здійснює більше 50 переказів з картки на картку на місяць або інші дії, які Банк визначає на власний розсуд.
якщо поповнив з 57:банків від 1000 до 3000 грн? Тому краще мати в середньому не менше 5 транзитних хабів для акумулювання гривні - сплати комунальних послуг, кредитних зобов'язань,та все інше
sens
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