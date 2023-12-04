2XL написав:Банк хоче щоб ви взяли в нього в оренду транспорт, але на ньому не їздилиwolfus написав:З 1 грудня в мобільному банку «sportbank» діють нові умови та правила обслуговування. Ось найважливіші зміни:
Операції «quasi-cash» більше не входять у пільговий період.
До цієї категорії відносяться операції з наступними МСС: 7995, 9406, 6051, 4829, 6211.
Банк має право в односторонньому порядку відмовити в обслуговуванні рахунку на умовах тарифу «sport чорна» та перевести клієнта на тариф «sport біла». Така відмова може здійснюватися, якщо в період обслуговування на умовах «sport чорна» клієнт здійснював операції, які не характерні для звичайних клієнтів.
Наприклад, клієнт здійснює більше 50 переказів з картки на картку на місяць або інші дії, які Банк визначає на власний розсуд.
но за руль сесть и побибикать таки дал, а эа это можно и нужно мзду брать со счастливого водителя!