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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 299300301302 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sportbank 3.7 5 23 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 4% 1 2- Погане. Некомпетентне. 30% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 4% 1 4- Добре. Як і повинно бути. 13% 3 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 48% 11 Всього голосів : 23 Додано: Пон 04 гру, 2023 13:19 2XL написав: wolfus написав: З 1 грудня в мобільному банку «sportbank» діють нові умови та правила обслуговування. Ось найважливіші зміни:



Операції «quasi-cash» більше не входять у пільговий період.

До цієї категорії відносяться операції з наступними МСС: 7995, 9406, 6051, 4829, 6211.



Банк має право в односторонньому порядку відмовити в обслуговуванні рахунку на умовах тарифу «sport чорна» та перевести клієнта на тариф «sport біла». Така відмова може здійснюватися, якщо в період обслуговування на умовах «sport чорна» клієнт здійснював операції, які не характерні для звичайних клієнтів.

Наприклад, клієнт здійснює більше 50 переказів з картки на картку на місяць або інші дії, які Банк визначає на власний розсуд. Банк хоче щоб ви взяли в нього в оренду транспорт, але на ньому не їздили Банк хоче щоб ви взяли в нього в оренду транспорт, але на ньому не їздили

но за руль сесть и побибикать таки дал, а за это можно и нужно мзду многую брать со счастливого пассажира, сидящего в кресле водителя! но за руль сесть и побибикать таки дал, а за это можно и нужно мзду многую брать со счастливого пассажира, сидящего в кресле водителя! flysoulfly Повідомлень: 3834 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1373 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 гру, 2023 16:55 AlexTk написав: wolfus написав: З 1 грудня в мобільному банку «sportbank» діють нові умови та правила обслуговування. Ось найважливіші зміни:



Операції «quasi-cash» більше не входять у пільговий період.

До цієї категорії відносяться операції з наступними МСС: 7995, 9406, 6051, 4829, 6211.

в мобільному банку «sportbank» діють нові умови та правила обслуговування. Ось найважливіші зміни:До цієї категорії відносяться операції з наступними МСС: 7995, 9406, 6051, 4829, 6211.

У тарифах https://sportbank.ua/taryfy-tas сказано про комісію на операції до 200 грн., все, що більше - без комісії. І далі у виносці до цього пункту розписано MCC, що входять до «quasi-cash».

А в оферті сказано, що операції «quasi-cash» за списком MCC, визначеним в Тарифах, не входять в пільговий період. Але в Тарифах цей список MCC наведено для конкретного пункту Тарифів з обмеженням по сумі.

Незрозуміло, чи будуть входити в пільговий період операції «quasi-cash» на суму від 200 грн.? У тарифахсказано про комісію на операції до 200 грн., все, що більше - без комісії. І далі у виносці до цього пункту розписано MCC, що входять до «quasi-cash».А в оферті сказано, що операції «quasi-cash» за списком MCC, визначеним в Тарифах, не входять в пільговий період. Але в Тарифах цей список MCC наведено для конкретного пункту Тарифів з обмеженням по сумі.Незрозуміло, чи будуть входити в пільговий період операції «quasi-cash» на суму від 200 грн.?



Ту такое дело, пока они их в тарифы не внесут начислять они права не имеют.

Согласно пункта 7.1.3.2 плата 0.22 процента в день начисляется:



"на операції з видачі готівки та

перекази на іншу картку,

операції з безготівкових

переказів з Рахунку, та на

операції з рефінансування

кредитної заборгованості, що

виникла в АТ «ОКСІ БАНК» в

межах проекту ««Sportbank» за

операціями з видачі готівки та

переказів на іншу картку,

операціями з безготівкових

переказів з рахунку, іншими

операціями, які не вважаються

торговими операціями Клієнта,

який здійснив процес Міграції з АТ "ОКСІ БАНК""



В этом пункте исчерпывающий перечень, а именно 4 пункта.По ним и могут начислять проценты.Операций с ценными бумагами там нет.И по какой процентной ставке начислять?Где она указана?

Это как, например, с нарушителями комендантского часа - нарушение есть, а санкций нет.



Другое дело что начислить то по беспределу они могут и блеять про пильговый период.Ну то такое, не платить, пусть в суде доказывают согласно какого пункта тарифов они начислили.



З ы.: кто в курсе подскажите плиз, где эти тарифы заранее смотреть, они ж где-то до вступления в силу их публикуют.А то я только по факту нахожу.Действующих до 01.12.23 тоже не нахожу. Ту такое дело, пока они их в тарифы не внесут начислять они права не имеют.Согласно пункта 7.1.3.2 плата 0.22 процента в день начисляется:"на операції з видачі готівки таперекази на іншу картку,операції з безготівковихпереказів з Рахунку, та наоперації з рефінансуваннякредитної заборгованості, щовиникла в АТ «ОКСІ БАНК» вмежах проекту ««Sportbank» заопераціями з видачі готівки тапереказів на іншу картку,операціями з безготівковихпереказів з рахунку, іншимиопераціями, які не вважаютьсяторговими операціями Клієнта,який здійснив процес Міграції з АТ "ОКСІ БАНК""В этом пункте исчерпывающий перечень, а именно 4 пункта.По ним и могут начислять проценты.Операций с ценными бумагами там нет.И по какой процентной ставке начислять?Где она указана?Это как, например, с нарушителями комендантского часа - нарушение есть, а санкций нет.Другое дело что начислить то по беспределу они могут и блеять про пильговый период.Ну то такое, не платить, пусть в суде доказывают согласно какого пункта тарифов они начислили.З ы.: кто в курсе подскажите плиз, где эти тарифы заранее смотреть, они ж где-то до вступления в силу их публикуют.А то я только по факту нахожу.Действующих до 01.12.23 тоже не нахожу. посетитель Повідомлень: 831 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 гру, 2023 17:21 посетитель написав: AlexTk написав: wolfus написав: З 1 грудня в мобільному банку «sportbank» діють нові умови та правила обслуговування. Ось найважливіші зміни:



Операції «quasi-cash» більше не входять у пільговий період.

До цієї категорії відносяться операції з наступними МСС: 7995, 9406, 6051, 4829, 6211.

в мобільному банку «sportbank» діють нові умови та правила обслуговування. Ось найважливіші зміни:До цієї категорії відносяться операції з наступними МСС: 7995, 9406, 6051, 4829, 6211.

У тарифах https://sportbank.ua/taryfy-tas сказано про комісію на операції до 200 грн., все, що більше - без комісії. І далі у виносці до цього пункту розписано MCC, що входять до «quasi-cash».

А в оферті сказано, що операції «quasi-cash» за списком MCC, визначеним в Тарифах, не входять в пільговий період. Але в Тарифах цей список MCC наведено для конкретного пункту Тарифів з обмеженням по сумі.

Незрозуміло, чи будуть входити в пільговий період операції «quasi-cash» на суму від 200 грн.? У тарифахсказано про комісію на операції до 200 грн., все, що більше - без комісії. І далі у виносці до цього пункту розписано MCC, що входять до «quasi-cash».А в оферті сказано, що операції «quasi-cash» за списком MCC, визначеним в Тарифах, не входять в пільговий період. Але в Тарифах цей список MCC наведено для конкретного пункту Тарифів з обмеженням по сумі.Незрозуміло, чи будуть входити в пільговий період операції «quasi-cash» на суму від 200 грн.?



Ту такое дело, пока они их в тарифы не внесут начислять они права не имеют.

Согласно пункта 7.1.3.2 плата 0.22 процента в день начисляется:



"на операції з видачі готівки та

перекази на іншу картку,

операції з безготівкових

переказів з Рахунку, та на

операції з рефінансування

кредитної заборгованості, що

виникла в АТ «ОКСІ БАНК» в

межах проекту ««Sportbank» за

операціями з видачі готівки та

переказів на іншу картку,

операціями з безготівкових

переказів з рахунку, іншими

операціями, які не вважаються

торговими операціями Клієнта,

який здійснив процес Міграції з АТ "ОКСІ БАНК""



В этом пункте исчерпывающий перечень, а именно 4 пункта.По ним и могут начислять проценты.Операций с ценными бумагами там нет.И по какой процентной ставке начислять?Где она указана?

Это как, например, с нарушителями комендантского часа - нарушение есть, а санкций нет.

Ту такое дело, пока они их в тарифы не внесут начислять они права не имеют.Согласно пункта 7.1.3.2 плата 0.22 процента в день начисляется:"на операції з видачі готівки таперекази на іншу картку,операції з безготівковихпереказів з Рахунку, та наоперації з рефінансуваннякредитної заборгованості, щовиникла в АТ «ОКСІ БАНК» вмежах проекту ««Sportbank» заопераціями з видачі готівки тапереказів на іншу картку,операціями з безготівковихпереказів з рахунку, іншимиопераціями, які не вважаютьсяторговими операціями Клієнта,який здійснив процес Міграції з АТ "ОКСІ БАНК""В этом пункте исчерпывающий перечень, а именно 4 пункта.По ним и могут начислять проценты.Операций с ценными бумагами там нет.И по какой процентной ставке начислять?Где она указана?Это как, например, с нарушителями комендантского часа - нарушение есть, а санкций нет.

Вони внесли в оферту https://sportbank.ua/oferts_list-tas

8.1.16.2.Пільговий період не поширюється на заборгованість за Кредитом, що виникла:

1) за Операціями з отримання готівки;

2) за Операціями з переказу коштів на іншу платіжну картку(інший платіжний інструмент);

3) за Операціями з безготівкових переказів з Рахунку (без використання Картки/Платіжних терміналів/Платіжних застосунків в оплату товарів(робіт, послуг в ТСП)

4) за Операціями,що були здійснені за допомогою автоматизованих систем дистанційного обслуговуванняБанку;

5) за Операціями «quasi -cash» за переліком Merchant Category Code (MCC), що визначаються в Тарифах. Вони внесли в оферту1) за Операціями з отримання готівки;2) за Операціями з переказу коштів на іншу платіжну картку(інший платіжний інструмент);3) за Операціями з безготівкових переказів з Рахунку (без використання Картки/Платіжних терміналів/Платіжних застосунків в оплату товарів(робіт, послуг в ТСП)4) за Операціями,що були здійснені за допомогою автоматизованих систем дистанційного обслуговуванняБанку; AlexTk 2 Повідомлень: 590 З нами з: 08.09.09 Подякував: 64 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 гру, 2023 17:49 Re: Sportbank Это всё хорошо.Не распространяется, и? Какой пункт тарифа согласно которого начисляют проценты?И какая ставка?

В оферту внесли, в тарифы не внесли.

Что брать комиссию, как минимум должен быть пункт тарифов на основании которого ее берут. посетитель Повідомлень: 831 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 117 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 299300301302 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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