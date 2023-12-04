RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 299300301302

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
30%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
11
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 13:19

  2XL написав:
wolfus написав:З 1 грудня в мобільному банку «sportbank» діють нові умови та правила обслуговування. Ось найважливіші зміни:

Операції «quasi-cash» більше не входять у пільговий період.
До цієї категорії відносяться операції з наступними МСС: 7995, 9406, 6051, 4829, 6211.

Банк має право в односторонньому порядку відмовити в обслуговуванні рахунку на умовах тарифу «sport чорна» та перевести клієнта на тариф «sport біла». Така відмова може здійснюватися, якщо в період обслуговування на умовах «sport чорна» клієнт здійснював операції, які не характерні для звичайних клієнтів.
Наприклад, клієнт здійснює більше 50 переказів з картки на картку на місяць або інші дії, які Банк визначає на власний розсуд.
Банк хоче щоб ви взяли в нього в оренду транспорт, але на ньому не їздили
:)
но за руль сесть и побибикать таки дал, а за это можно и нужно мзду многую брать со счастливого пассажира, сидящего в кресле водителя!
flysoulfly
 
Повідомлень: 3834
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1373 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 16:55

  AlexTk написав:
  wolfus написав:З 1 грудня в мобільному банку «sportbank» діють нові умови та правила обслуговування. Ось найважливіші зміни:

Операції «quasi-cash» більше не входять у пільговий період.
До цієї категорії відносяться операції з наступними МСС: 7995, 9406, 6051, 4829, 6211.

У тарифах https://sportbank.ua/taryfy-tas сказано про комісію на операції до 200 грн., все, що більше - без комісії. І далі у виносці до цього пункту розписано MCC, що входять до «quasi-cash».
А в оферті сказано, що операції «quasi-cash» за списком MCC, визначеним в Тарифах, не входять в пільговий період. Але в Тарифах цей список MCC наведено для конкретного пункту Тарифів з обмеженням по сумі.
Незрозуміло, чи будуть входити в пільговий період операції «quasi-cash» на суму від 200 грн.?


Ту такое дело, пока они их в тарифы не внесут начислять они права не имеют.
Согласно пункта 7.1.3.2 плата 0.22 процента в день начисляется:

"на операції з видачі готівки та
перекази на іншу картку,
операції з безготівкових
переказів з Рахунку, та на
операції з рефінансування
кредитної заборгованості, що
виникла в АТ «ОКСІ БАНК» в
межах проекту ««Sportbank» за
операціями з видачі готівки та
переказів на іншу картку,
операціями з безготівкових
переказів з рахунку, іншими
операціями, які не вважаються
торговими операціями Клієнта,
який здійснив процес Міграції з АТ "ОКСІ БАНК""

В этом пункте исчерпывающий перечень, а именно 4 пункта.По ним и могут начислять проценты.Операций с ценными бумагами там нет.И по какой процентной ставке начислять?Где она указана?
Это как, например, с нарушителями комендантского часа - нарушение есть, а санкций нет.

Другое дело что начислить то по беспределу они могут и блеять про пильговый период.Ну то такое, не платить, пусть в суде доказывают согласно какого пункта тарифов они начислили.

З ы.: кто в курсе подскажите плиз, где эти тарифы заранее смотреть, они ж где-то до вступления в силу их публикуют.А то я только по факту нахожу.Действующих до 01.12.23 тоже не нахожу.
посетитель
 
Повідомлень: 831
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 17:21

  посетитель написав:
  AlexTk написав:
  wolfus написав:З 1 грудня в мобільному банку «sportbank» діють нові умови та правила обслуговування. Ось найважливіші зміни:

Операції «quasi-cash» більше не входять у пільговий період.
До цієї категорії відносяться операції з наступними МСС: 7995, 9406, 6051, 4829, 6211.

У тарифах https://sportbank.ua/taryfy-tas сказано про комісію на операції до 200 грн., все, що більше - без комісії. І далі у виносці до цього пункту розписано MCC, що входять до «quasi-cash».
А в оферті сказано, що операції «quasi-cash» за списком MCC, визначеним в Тарифах, не входять в пільговий період. Але в Тарифах цей список MCC наведено для конкретного пункту Тарифів з обмеженням по сумі.
Незрозуміло, чи будуть входити в пільговий період операції «quasi-cash» на суму від 200 грн.?


Ту такое дело, пока они их в тарифы не внесут начислять они права не имеют.
Согласно пункта 7.1.3.2 плата 0.22 процента в день начисляется:

"на операції з видачі готівки та
перекази на іншу картку,
операції з безготівкових
переказів з Рахунку, та на
операції з рефінансування
кредитної заборгованості, що
виникла в АТ «ОКСІ БАНК» в
межах проекту ««Sportbank» за
операціями з видачі готівки та
переказів на іншу картку,
операціями з безготівкових
переказів з рахунку, іншими
операціями, які не вважаються
торговими операціями Клієнта,
який здійснив процес Міграції з АТ "ОКСІ БАНК""

В этом пункте исчерпывающий перечень, а именно 4 пункта.По ним и могут начислять проценты.Операций с ценными бумагами там нет.И по какой процентной ставке начислять?Где она указана?
Это как, например, с нарушителями комендантского часа - нарушение есть, а санкций нет.

Вони внесли в оферту https://sportbank.ua/oferts_list-tas
8.1.16.2.Пільговий період не поширюється на заборгованість за Кредитом, що виникла:
1) за Операціями з отримання готівки;
2) за Операціями з переказу коштів на іншу платіжну картку(інший платіжний інструмент);
3) за Операціями з безготівкових переказів з Рахунку (без використання Картки/Платіжних терміналів/Платіжних застосунків в оплату товарів(робіт, послуг в ТСП)
4) за Операціями,що були здійснені за допомогою автоматизованих систем дистанційного обслуговуванняБанку;
5) за Операціями «quasi -cash» за переліком Merchant Category Code (MCC), що визначаються в Тарифах.
AlexTk
2
 
Повідомлень: 590
З нами з: 08.09.09
Подякував: 64 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 17:49

Re: Sportbank

Это всё хорошо.Не распространяется, и? Какой пункт тарифа согласно которого начисляют проценты?И какая ставка?
В оферту внесли, в тарифы не внесли.
Что брать комиссию, как минимум должен быть пункт тарифов на основании которого ее берут.
посетитель
 
Повідомлень: 831
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 299300301302
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3608)
04.12.2023 17:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.