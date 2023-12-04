wolfus написав:З 1 грудня в мобільному банку «sportbank» діють нові умови та правила обслуговування. Ось найважливіші зміни:
Операції «quasi-cash» більше не входять у пільговий період. До цієї категорії відносяться операції з наступними МСС: 7995, 9406, 6051, 4829, 6211.
Банк має право в односторонньому порядку відмовити в обслуговуванні рахунку на умовах тарифу «sport чорна» та перевести клієнта на тариф «sport біла». Така відмова може здійснюватися, якщо в період обслуговування на умовах «sport чорна» клієнт здійснював операції, які не характерні для звичайних клієнтів. Наприклад, клієнт здійснює більше 50 переказів з картки на картку на місяць або інші дії, які Банк визначає на власний розсуд.
Банк хоче щоб ви взяли в нього в оренду транспорт, але на ньому не їздили
но за руль сесть и побибикать таки дал, а за это можно и нужно мзду многую брать со счастливого пассажира, сидящего в кресле водителя!
wolfus написав:З 1 грудня в мобільному банку «sportbank» діють нові умови та правила обслуговування. Ось найважливіші зміни:
Операції «quasi-cash» більше не входять у пільговий період. До цієї категорії відносяться операції з наступними МСС: 7995, 9406, 6051, 4829, 6211.
У тарифах https://sportbank.ua/taryfy-tas сказано про комісію на операції до 200 грн., все, що більше - без комісії. І далі у виносці до цього пункту розписано MCC, що входять до «quasi-cash». А в оферті сказано, що операції «quasi-cash» за списком MCC, визначеним в Тарифах, не входять в пільговий період. Але в Тарифах цей список MCC наведено для конкретного пункту Тарифів з обмеженням по сумі. Незрозуміло, чи будуть входити в пільговий період операції «quasi-cash» на суму від 200 грн.?
Ту такое дело, пока они их в тарифы не внесут начислять они права не имеют. Согласно пункта 7.1.3.2 плата 0.22 процента в день начисляется:
"на операції з видачі готівки та перекази на іншу картку, операції з безготівкових переказів з Рахунку, та на операції з рефінансування кредитної заборгованості, що виникла в АТ «ОКСІ БАНК» в межах проекту ««Sportbank» за операціями з видачі готівки та переказів на іншу картку, операціями з безготівкових переказів з рахунку, іншими операціями, які не вважаються торговими операціями Клієнта, який здійснив процес Міграції з АТ "ОКСІ БАНК""
В этом пункте исчерпывающий перечень, а именно 4 пункта.По ним и могут начислять проценты.Операций с ценными бумагами там нет.И по какой процентной ставке начислять?Где она указана? Это как, например, с нарушителями комендантского часа - нарушение есть, а санкций нет.
Другое дело что начислить то по беспределу они могут и блеять про пильговый период.Ну то такое, не платить, пусть в суде доказывают согласно какого пункта тарифов они начислили.
З ы.: кто в курсе подскажите плиз, где эти тарифы заранее смотреть, они ж где-то до вступления в силу их публикуют.А то я только по факту нахожу.Действующих до 01.12.23 тоже не нахожу.
wolfus написав:З 1 грудня в мобільному банку «sportbank» діють нові умови та правила обслуговування. Ось найважливіші зміни:
Операції «quasi-cash» більше не входять у пільговий період. До цієї категорії відносяться операції з наступними МСС: 7995, 9406, 6051, 4829, 6211.
У тарифах https://sportbank.ua/taryfy-tas сказано про комісію на операції до 200 грн., все, що більше - без комісії. І далі у виносці до цього пункту розписано MCC, що входять до «quasi-cash». А в оферті сказано, що операції «quasi-cash» за списком MCC, визначеним в Тарифах, не входять в пільговий період. Але в Тарифах цей список MCC наведено для конкретного пункту Тарифів з обмеженням по сумі. Незрозуміло, чи будуть входити в пільговий період операції «quasi-cash» на суму від 200 грн.?
Ту такое дело, пока они их в тарифы не внесут начислять они права не имеют. Согласно пункта 7.1.3.2 плата 0.22 процента в день начисляется:
"на операції з видачі готівки та перекази на іншу картку, операції з безготівкових переказів з Рахунку, та на операції з рефінансування кредитної заборгованості, що виникла в АТ «ОКСІ БАНК» в межах проекту ««Sportbank» за операціями з видачі готівки та переказів на іншу картку, операціями з безготівкових переказів з рахунку, іншими операціями, які не вважаються торговими операціями Клієнта, який здійснив процес Міграції з АТ "ОКСІ БАНК""
В этом пункте исчерпывающий перечень, а именно 4 пункта.По ним и могут начислять проценты.Операций с ценными бумагами там нет.И по какой процентной ставке начислять?Где она указана? Это как, например, с нарушителями комендантского часа - нарушение есть, а санкций нет.
Вони внесли в оферту https://sportbank.ua/oferts_list-tas 8.1.16.2.Пільговий період не поширюється на заборгованість за Кредитом, що виникла: 1) за Операціями з отримання готівки; 2) за Операціями з переказу коштів на іншу платіжну картку(інший платіжний інструмент); 3) за Операціями з безготівкових переказів з Рахунку (без використання Картки/Платіжних терміналів/Платіжних застосунків в оплату товарів(робіт, послуг в ТСП) 4) за Операціями,що були здійснені за допомогою автоматизованих систем дистанційного обслуговуванняБанку; 5) за Операціями «quasi -cash» за переліком Merchant Category Code (MCC), що визначаються в Тарифах.
Это всё хорошо.Не распространяется, и? Какой пункт тарифа согласно которого начисляют проценты?И какая ставка? В оферту внесли, в тарифы не внесли. Что брать комиссию, как минимум должен быть пункт тарифов на основании которого ее берут.
wolfus написав:З 1 грудня в мобільному банку «sportbank» діють нові умови та правила обслуговування. Ось найважливіші зміни:
Операції «quasi-cash» більше не входять у пільговий період. До цієї категорії відносяться операції з наступними МСС: 7995, 9406, 6051, 4829, 6211.
Ту такое дело, пока они их в тарифы не внесут начислять они права не имеют. Согласно пункта 7.1.3.2 плата 0.22 процента в день начисляется:
"на операції з видачі готівки та перекази на іншу картку, операції з безготівкових переказів з Рахунку, та на операції з рефінансування кредитної заборгованості, що виникла в АТ «ОКСІ БАНК» в межах проекту ««Sportbank» за операціями з видачі готівки та переказів на іншу картку, операціями з безготівкових переказів з рахунку, іншими операціями, які не вважаються торговими операціями Клієнта, який здійснив процес Міграції з АТ "ОКСІ БАНК""
В этом пункте исчерпывающий перечень, а именно 4 пункта.По ним и могут начислять проценты.Операций с ценными бумагами там нет.И по какой процентной ставке начислять?Где она указана? Это как, например, с нарушителями комендантского часа - нарушение есть, а санкций нет.
Вони внесли в оферту https://sportbank.ua/oferts_list-tas 8.1.16.2.Пільговий період не поширюється на заборгованість за Кредитом, що виникла: 1) за Операціями з отримання готівки; 2) за Операціями з переказу коштів на іншу платіжну картку(інший платіжний інструмент); 3) за Операціями з безготівкових переказів з Рахунку (без використання Картки/Платіжних терміналів/Платіжних застосунків в оплату товарів(робіт, послуг в ТСП) 4) за Операціями,що були здійснені за допомогою автоматизованих систем дистанційного обслуговуванняБанку; 5) за Операціями «quasi -cash» за переліком Merchant Category Code (MCC), що визначаються в Тарифах.
А де це можна побачити - де саме в тарифах написано: "за Операціями «quasi -cash» за переліком Merchant Category Code (MCC), що визначаються в Тарифах"
AlexTk написав:[quote="5655340:wolfus"]З 1 грудня в мобільному банку «sportbank» діють нові умови та правила обслуговування. Ось найважливіші зміни:
Операції «quasi-cash» більше не входять у пільговий період. До цієї категорії відносяться операції з наступними МСС: 7995, 9406, 6051, 4829, 6211.
У тарифах https://sportbank.ua/taryfy-tas сказано про комісію на операції до 200 грн., все, що більше - без комісії. І далі у виносці до цього пункту розписано MCC, що входять до «quasi-cash». А в оферті сказано, що операції «quasi-cash» за списком MCC, визначеним в Тарифах, не входять в пільговий період. Але в Тарифах цей список MCC наведено для конкретного пункту Тарифів з обмеженням по сумі. Незрозуміло, чи будуть входити в пільговий період операції «quasi-cash» на суму від 200 грн.?
Ту такое дело, пока они их в тарифы не внесут начислять они права не имеют. Согласно пункта 7.1.3.2 плата 0.22 процента в день начисляется:
"на операції з видачі готівки та перекази на іншу картку, операції з безготівкових переказів з Рахунку, та на операції з рефінансування кредитної заборгованості, що виникла в АТ «ОКСІ БАНК» в межах проекту ««Sportbank» за операціями з видачі готівки та переказів на іншу картку, операціями з безготівкових переказів з рахунку, іншими операціями, які не вважаються торговими операціями Клієнта, який здійснив процес Міграції з АТ "ОКСІ БАНК""
В этом пункте исчерпывающий перечень, а именно 4 пункта.По ним и могут начислять проценты.Операций с ценными бумагами там нет.И по какой процентной ставке начислять?Где она указана? Это как, например, с нарушителями комендантского часа - нарушение есть, а санкций нет.
Вони внесли в оферту https://sportbank.ua/oferts_list-tas 8.1.16.2.Пільговий період не поширюється на заборгованість за Кредитом, що виникла: 1) за Операціями з отримання готівки; 2) за Операціями з переказу коштів на іншу платіжну картку(інший платіжний інструмент); 3) за Операціями з безготівкових переказів з Рахунку (без використання Картки/Платіжних терміналів/Платіжних застосунків в оплату товарів(робіт, послуг в ТСП) 4) за Операціями,що були здійснені за допомогою автоматизованих систем дистанційного обслуговуванняБанку; 5) за Операціями «quasi -cash» за переліком Merchant Category Code (MCC), що визначаються в Тарифах.[/quote]Це може izi, бо там дійсно попадалово з quasi cash
Сноска 5.Там расшифровка что они считают квазикеш.Дело ж не в том.Ну ок.Ну считают они операции с ценными бумагами как квазикеш(хотя тоже не однозначно всё), ну не относится он к льготному периоду.И вот у меня вопрос в каком пункте тарифов указано что по квазикеш операциям будет начисляется такая-то процентная ставка как тут вдруг с чего-то решили?