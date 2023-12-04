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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 300301302303

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Sportbank 3.7 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
30%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
11
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 20:51

  Boundless написав:А горячка що каже?

Зная уровень горячки смысла их спрашивать нет.То что они там скажут вообще ничего не значит.Как в одну так в другую сторону.
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:07

Re: Sportbank

Ох, як зараз спорт підсмажить свиней. Якщо операція не входить в пільговий період (зняття готівки, переказ на картку тощо), то знімається одноразова комісія - 4,9%. А з квазі, якщо сума операції більше 200 грн, то одноразової комісії немає. Додаток показує що ти в пільговому періоді, а 1 січня тобі виставляють рахунок 0,22% за кожен день, що ти був не в пільговому періоді. Банк підісрав в листопаді і тишком-нишком бонусно підісре в січні. Треба гаситися за овдп, які я сьогодні придбав
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:10

Re: Sportbank

wolfus написав:З 1 грудня в мобільному банку «sportbank» діють нові умови та правила обслуговування. Ось найважливіші зміни:

Операції «quasi-cash» більше не входять у пільговий період.
До цієї категорії відносяться операції з наступними МСС: 7995, 9406, 6051, 4829, 6211.

Банк має право в односторонньому порядку відмовити в обслуговуванні рахунку на умовах тарифу «sport чорна» та перевести клієнта на тариф «sport біла». Така відмова може здійснюватися, якщо в період обслуговування на умовах «sport чорна» клієнт здійснював операції, які не характерні для звичайних клієнтів.
Наприклад, клієнт здійснює більше 50 переказів з картки на картку на місяць або інші дії, які Банк визначає на власний розсуд.
А звідки ця новина? Бо в додатку ні слова, що в них щось змінилося з 1 грудня
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:26

  Boundless написав:Ох, як зараз спорт підсмажить свиней. Якщо операція не входить в пільговий період (зняття готівки, переказ на картку тощо), то знімається одноразова комісія - 4,9%. А з квазі, якщо сума операції більше 200 грн, то одноразової комісії немає. Додаток показує що ти в пільговому періоді, а 1 січня тобі виставляють рахунок 0,22% за кожен день, що ти був не в пільговому періоді. Банк підісрав в листопаді і тишком-нишком бонусно підісре в січні. Треба гаситися за овдп, які я сьогодні придбав
чим він вас підісрав в листопаді?
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:39

  Boundless написав:Ох, як зараз спорт підсмажить свиней. Якщо операція не входить в пільговий період (зняття готівки, переказ на картку тощо), то знімається одноразова комісія - 4,9%. А з квазі, якщо сума операції більше 200 грн, то одноразової комісії немає. Додаток показує що ти в пільговому періоді, а 1 січня тобі виставляють рахунок 0,22% за кожен день, що ти був не в пільговому періоді. Банк підісрав в листопаді і тишком-нишком бонусно підісре в січні. Треба гаситися за овдп, які я сьогодні придбав

Ну якщо додаток показує, що в пільговому періоді, то це вже доказ, що не може бути нарахована коміссія. Або нехай виправляють дані у додатку. Скринити кожного дня, та залишати як доказ
1finanсier
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  #<1 ... 300301302303
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