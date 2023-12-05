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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 гру, 2023 20:51
Boundless написав:
А горячка що каже?
Зная уровень горячки смысла их спрашивать нет.То что они там скажут вообще ничего не значит.Как в одну так в другую сторону.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 21:07
Ох, як зараз спорт підсмажить свиней. Якщо операція не входить в пільговий період (зняття готівки, переказ на картку тощо), то знімається одноразова комісія - 4,9%. А з квазі, якщо сума операції більше 200 грн, то одноразової комісії немає. Додаток показує що ти в пільговому періоді, а 1 січня тобі виставляють рахунок 0,22% за кожен день, що ти був не в пільговому періоді. Банк підісрав в листопаді і тишком-нишком бонусно підісре в січні. Треба гаситися за овдп, які я сьогодні придбав
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Додано: Пон 04 гру, 2023 21:10
wolfus написав:З 1 грудня в мобільному банку «sportbank» діють нові умови та правила обслуговування. Ось найважливіші зміни:
Операції «quasi-cash» більше не входять у пільговий період.
До цієї категорії відносяться операції з наступними МСС: 7995, 9406, 6051, 4829, 6211.
Банк має право в односторонньому порядку відмовити в обслуговуванні рахунку на умовах тарифу «sport чорна» та перевести клієнта на тариф «sport біла». Така відмова може здійснюватися, якщо в період обслуговування на умовах «sport чорна» клієнт здійснював операції, які не характерні для звичайних клієнтів.
Наприклад, клієнт здійснює більше 50 переказів з картки на картку на місяць або інші дії, які Банк визначає на власний розсуд.
А звідки ця новина? Бо в додатку ні слова, що в них щось змінилося з 1 грудня
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Додано: Пон 04 гру, 2023 21:26
Boundless написав:
Ох, як зараз спорт підсмажить свиней. Якщо операція не входить в пільговий період (зняття готівки, переказ на картку тощо), то знімається одноразова комісія - 4,9%. А з квазі, якщо сума операції більше 200 грн, то одноразової комісії немає. Додаток показує що ти в пільговому періоді, а 1 січня тобі виставляють рахунок 0,22% за кожен день, що ти був не в пільговому періоді. Банк підісрав в листопаді і тишком-нишком бонусно підісре в січні. Треба гаситися за овдп, які я сьогодні придбав
чим він вас підісрав в листопаді?
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Додано: Пон 04 гру, 2023 21:39
Boundless написав:
Ох, як зараз спорт підсмажить свиней. Якщо операція не входить в пільговий період (зняття готівки, переказ на картку тощо), то знімається одноразова комісія - 4,9%. А з квазі, якщо сума операції більше 200 грн, то одноразової комісії немає. Додаток показує що ти в пільговому періоді, а 1 січня тобі виставляють рахунок 0,22% за кожен день, що ти був не в пільговому періоді. Банк підісрав в листопаді і тишком-нишком бонусно підісре в січні. Треба гаситися за овдп, які я сьогодні придбав
Ну якщо додаток показує, що в пільговому періоді, то це вже доказ, що не може бути нарахована коміссія. Або нехай виправляють дані у додатку. Скринити кожного дня, та залишати як доказ
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Додано: Вів 05 гру, 2023 14:13
Робив 01 грудня операцію з купівлі цінних паперів 6211, в додатку показує що у пільговому періоді,підтримка в вайбері написала, що картка у пільговому періоді. Хто має які думки? Краще повернути гроші чи скріни і інформація від підтримки є достатніми доказами щоб поиім нічого не нарахували?
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Daswer
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Додано: Вів 05 гру, 2023 14:43
Daswer написав:
Робив 01 грудня операцію з купівлі цінних паперів 6211, в додатку показує що у пільговому періоді,підтримка в вайбері написала, що картка у пільговому періоді. Хто має які думки? Краще повернути гроші чи скріни і інформація від підтримки є достатніми доказами щоб поиім нічого не нарахували?
Від підтримки інформація не є доказом, скажуть помилився співробітник, проведемо бесіду.
Потім можуть нарахувати, скажуть треба було читати новини про 1 число. Вже багато разів банки так робили (нараховували пізніше)
Як буде по факту - ніхто не скаже Вам зараз, рішення приймати лише вам
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Додано: Вів 05 гру, 2023 14:47
Тут можливі два варіанта:
1) публічна оферта застосовується для всіх з 1 грудня, а додаток вводить в оману про пільговий період.
2) додаток показує правильно (купівля в пільговому періоді), а нова редакція публічної оферти застосовується для клієнтів, що відкрили картки після 1 грудня
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