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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 301302303304

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
30%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
11
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 16:22

Re: Sportbank

посетитель написав:Я ж про то и говорю - в тарифах начисления процентов за квазикеш нет, хоть он и не входит в льготный период.Не кипишуйте в переди паровоза.

Правда перед покупкой теперь надо будет каждый раз внимательно мониторить тарифы что б не пропустить как их изменят.Ну тогда пойдут вслед за изей.


Так, комісії за операції з квазі кеш (якщо сума 200 грн.) немає згідно тарифів. Але плата за користування кредитними коштами є (0,22% в день), так як квазі кеш НЕ входить в пільговий період згідно публічної оферти. Комісія - це одне, плата за кредит - це інше
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  #<1 ... 301302303304
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