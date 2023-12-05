посетитель написав:Я ж про то и говорю - в тарифах начисления процентов за квазикеш нет, хоть он и не входит в льготный период.Не кипишуйте в переди паровоза.
Правда перед покупкой теперь надо будет каждый раз внимательно мониторить тарифы что б не пропустить как их изменят.Ну тогда пойдут вслед за изей.
Так, комісії за операції з квазі кеш (якщо сума 200 грн.) немає згідно тарифів. Але плата за користування кредитними коштами є (0,22% в день), так як квазі кеш НЕ входить в пільговий період згідно публічної оферти. Комісія - це одне, плата за кредит - це інше