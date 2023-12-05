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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 гру, 2023 16:22
посетитель написав:Я ж про то и говорю - в тарифах начисления процентов за квазикеш нет, хоть он и не входит в льготный период.Не кипишуйте в переди паровоза.
Правда перед покупкой теперь надо будет каждый раз внимательно мониторить тарифы что б не пропустить как их изменят.Ну тогда пойдут вслед за изей.
Так, комісії за операції з квазі кеш (якщо сума 200 грн.) немає згідно тарифів. Але плата за користування кредитними коштами є (0,22% в день), так як квазі кеш НЕ входить в пільговий період згідно публічної оферти. Комісія - це одне, плата за кредит - це інше
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Додано: Вів 05 гру, 2023 16:32
Boundless написав:
посетитель написав:Я ж про то и говорю - в тарифах начисления процентов за квазикеш нет, хоть он и не входит в льготный период.Не кипишуйте в переди паровоза.
Правда перед покупкой теперь надо будет каждый раз внимательно мониторить тарифы что б не пропустить как их изменят.Ну тогда пойдут вслед за изей.
Так, комісії за операції з квазі кеш (якщо сума 200 грн.) немає згідно тарифів. Але плата за користування кредитними коштами є (0,22% в день), так як квазі кеш НЕ входить в пільговий період згідно публічної оферти. Комісія - це одне, плата за кредит - це інше
Про комиссию тут речь не идёт.Тут всё и так понятно.Разговор о том что если квазикеш (куда они отнесли ЦБ) то начисляем на эту квазикеш проценты за кредит(как вы хотите).
Скопируйте, плиз, сюда пункт тарифа согласно которому вы хотите платить проценты.Прямо скопируйте и вставьте здесь.Может я что-то пропустил.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 17:46
Так, ви праві, в тарифах немає плати за операції з квазікеш.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 18:30
Якщо операція не входить в пільговий період, то на суму цієї операції нараховуються відсотки за стандартною ставкою, але картка знаходиться в пільговому періоді і на всі інші витрати застосовується пільгова ставка. Щоб припинити нарахування за стандартною ставкою потрібно погаситися в 0.
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