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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 301302303304

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
30%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
11
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 16:22

Re: Sportbank

посетитель написав:Я ж про то и говорю - в тарифах начисления процентов за квазикеш нет, хоть он и не входит в льготный период.Не кипишуйте в переди паровоза.

Правда перед покупкой теперь надо будет каждый раз внимательно мониторить тарифы что б не пропустить как их изменят.Ну тогда пойдут вслед за изей.


Так, комісії за операції з квазі кеш (якщо сума 200 грн.) немає згідно тарифів. Але плата за користування кредитними коштами є (0,22% в день), так як квазі кеш НЕ входить в пільговий період згідно публічної оферти. Комісія - це одне, плата за кредит - це інше
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 16:32

  Boundless написав:
посетитель написав:Я ж про то и говорю - в тарифах начисления процентов за квазикеш нет, хоть он и не входит в льготный период.Не кипишуйте в переди паровоза.

Правда перед покупкой теперь надо будет каждый раз внимательно мониторить тарифы что б не пропустить как их изменят.Ну тогда пойдут вслед за изей.


Так, комісії за операції з квазі кеш (якщо сума 200 грн.) немає згідно тарифів. Але плата за користування кредитними коштами є (0,22% в день), так як квазі кеш НЕ входить в пільговий період згідно публічної оферти. Комісія - це одне, плата за кредит - це інше


Про комиссию тут речь не идёт.Тут всё и так понятно.Разговор о том что если квазикеш (куда они отнесли ЦБ) то начисляем на эту квазикеш проценты за кредит(как вы хотите).

Скопируйте, плиз, сюда пункт тарифа согласно которому вы хотите платить проценты.Прямо скопируйте и вставьте здесь.Может я что-то пропустил.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 17:46

Re: Sportbank

Так, ви праві, в тарифах немає плати за операції з квазікеш.
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 18:30

Re: Sportbank

Якщо операція не входить в пільговий період, то на суму цієї операції нараховуються відсотки за стандартною ставкою, але картка знаходиться в пільговому періоді і на всі інші витрати застосовується пільгова ставка. Щоб припинити нарахування за стандартною ставкою потрібно погаситися в 0.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:39

  посетитель написав:Я ж про то и говорю - в тарифах начисления процентов за квазикеш нет, хоть он и не входит в льготный период.Не кипишуйте в переди паровоза.

Правда перед покупкой теперь надо будет каждый раз внимательно мониторить тарифы что б не пропустить как их изменят.Ну тогда пойдут вслед за изей.

Как раз у изи при перечислении МСС кодов квазикеш сейчас в тарифах нет 6211
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:47

  lara_08 написав:
  посетитель написав:Я ж про то и говорю - в тарифах начисления процентов за квазикеш нет, хоть он и не входит в льготный период.Не кипишуйте в переди паровоза.

Правда перед покупкой теперь надо будет каждый раз внимательно мониторить тарифы что б не пропустить как их изменят.Ну тогда пойдут вслед за изей.

Как раз у изи при перечислении МСС кодов квазикеш сейчас в тарифах нет 6211

Изя у меня пошел не из-за этого, а из-за комиссии 10 000 грн.Нафиг мне такие закидоны когда в любой момент без объяснения мне могут указать на выход и за это у меня же мои деньги забрать.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:58

  посетитель написав:
  lara_08 написав:
  посетитель написав:Я ж про то и говорю - в тарифах начисления процентов за квазикеш нет, хоть он и не входит в льготный период.Не кипишуйте в переди паровоза.

Правда перед покупкой теперь надо будет каждый раз внимательно мониторить тарифы что б не пропустить как их изменят.Ну тогда пойдут вслед за изей.

Как раз у изи при перечислении МСС кодов квазикеш сейчас в тарифах нет 6211

Изя у меня пошел не из-за этого, а из-за комиссии 10 000 грн.Нафиг мне такие закидоны когда в любой момент без объяснения мне могут указать на выход и за это у меня же мои деньги забрать.

Ну это да, на заначке у него тоже после этого деньги не храню, пользуюсь пока только кредлимом.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 23:08

Re: Sportbank

lara_08 написав:
  посетитель написав:
  lara_08 написав:[quote="5655977:посетитель"]Я ж про то и говорю - в тарифах начисления процентов за квазикеш нет, хоть он и не входит в льготный период.Не кипишуйте в переди паровоза.

Правда перед покупкой теперь надо будет каждый раз внимательно мониторить тарифы что б не пропустить как их изменят.Ну тогда пойдут вслед за изей.

Как раз у изи при перечислении МСС кодов квазикеш сейчас в тарифах нет 6211

Изя у меня пошел не из-за этого, а из-за комиссии 10 000 грн.Нафиг мне такие закидоны когда в любой момент без объяснения мне могут указать на выход и за это у меня же мои деньги забрать.

Ну это да, на заначке у него тоже после этого деньги не храню, пользуюсь пока только кредлимом.[/quote]Сподіваюсь так майже усі зроблять
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 03:38

  lara_08 написав:
  посетитель написав:Я ж про то и говорю - в тарифах начисления процентов за квазикеш нет, хоть он и не входит в льготный период.Не кипишуйте в переди паровоза.

Правда перед покупкой теперь надо будет каждый раз внимательно мониторить тарифы что б не пропустить как их изменят.Ну тогда пойдут вслед за изей.

Как раз у изи при перечислении МСС кодов квазикеш сейчас в тарифах нет 6211

А где можно єто посмотреть.А то не могу нигде найти.Спасибо.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:56

Вадимка Я позвонил сказали что есть
Вадимка
 
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  #<1 ... 301302303304
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