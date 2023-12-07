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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 гру, 2023 00:41
Вадимка написав:Вадимка
Я позвонил сказали что есть
Куда позвонил и что есть ?
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lara_08
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Додано: Чет 07 гру, 2023 01:24
lara_08 написав: Вадимка написав:Вадимка
Я позвонил сказали что есть
Куда позвонил и что есть ?
6212 в тарифах в изи
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Вадимка
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Додано: Чет 07 гру, 2023 01:58
Вадимка написав: lara_08 написав: Вадимка написав:Вадимка
Я позвонил сказали что есть
Куда позвонил и что есть ?
6212 в тарифах в изи
Где?
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lara_08
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Додано: Чет 07 гру, 2023 10:09
Ситуація зі спортом залишається невизначеною
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Boundless
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Додано: Чет 07 гру, 2023 11:09
Звертався в підтримку, кажуть що МСС 6211 входить в пільговий період
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Boundless
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