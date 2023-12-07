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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 302303304305

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
30%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
11
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 00:41

  Вадимка написав:Вадимка Я позвонил сказали что есть

Куда позвонил и что есть ?
lara_08
 
Повідомлень: 920
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 142 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 01:24

  lara_08 написав:
  Вадимка написав:Вадимка Я позвонил сказали что есть

Куда позвонил и что есть ?

6212 в тарифах в изи
Вадимка
 
Повідомлень: 289
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 01:58

  Вадимка написав:
  lara_08 написав:
  Вадимка написав:Вадимка Я позвонил сказали что есть

Куда позвонил и что есть ?

6212 в тарифах в изи

Где?
Зображення
lara_08
 
Повідомлень: 920
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 142 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 10:09

Re: Sportbank

Ситуація зі спортом залишається невизначеною
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Boundless
 
Повідомлень: 2137
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 129 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 11:09

Re: Sportbank

Звертався в підтримку, кажуть що МСС 6211 входить в пільговий період
Boundless
 
Повідомлень: 2137
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 129 раз.
 
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  #<1 ... 302303304305
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