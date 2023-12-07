Куда позвонил и что есть ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 гру, 2023 00:41
Додано: Чет 07 гру, 2023 01:24
Додано: Чет 07 гру, 2023 01:58
Додано: Чет 07 гру, 2023 10:09
Re: Sportbank
Додано: Чет 07 гру, 2023 11:09
Re: Sportbank
Звертався в підтримку, кажуть що МСС 6211 входить в пільговий період
Додано: Чет 07 гру, 2023 13:58
Boundless Да.Мне Сегодня тоже в изи сказали что діє льготний период.А вчера звонил Сказали Нет.
Додано: Чет 07 гру, 2023 14:17
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