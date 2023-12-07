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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 302303304305

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
30%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
11
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 00:41

  Вадимка написав:Вадимка Я позвонил сказали что есть

Куда позвонил и что есть ?
lara_08
 
Повідомлень: 922
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 142 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 01:24

  lara_08 написав:
  Вадимка написав:Вадимка Я позвонил сказали что есть

Куда позвонил и что есть ?

6212 в тарифах в изи
Вадимка
 
Повідомлень: 290
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 01:58

  Вадимка написав:
  lara_08 написав:
  Вадимка написав:Вадимка Я позвонил сказали что есть

Куда позвонил и что есть ?

6212 в тарифах в изи

Где?
Зображення
lara_08
 
Повідомлень: 922
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 142 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 10:09

Re: Sportbank

Ситуація зі спортом залишається невизначеною
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Boundless
 
Повідомлень: 2138
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 129 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 11:09

Re: Sportbank

Звертався в підтримку, кажуть що МСС 6211 входить в пільговий період
Boundless
 
Повідомлень: 2138
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 129 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 13:58

Boundless Да.Мне Сегодня тоже в изи сказали что діє льготний период.А вчера звонил Сказали Нет.
Вадимка
 
Повідомлень: 290
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 14:17

  Boundless написав:Звертався в підтримку, кажуть що МСС 6211 входить в пільговий період

чорним по білому написано, що не входить.
Ви кому довіряєте - офіційним новинам чи студентам із кол-центрів?
Банки вже не раз нараховували по факту
Sergion
 
Повідомлень: 686
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 21:32

Re: Sportbank

Sergion написав:
  Boundless написав:Звертався в підтримку, кажуть що МСС 6211 входить в пільговий період

чорним по білому написано, що не входить.
Ви кому довіряєте - офіційним новинам чи студентам із кол-центрів?
Банки вже не раз нараховували по факту
Тобто офіційним новинам? Де ви їх бачили? Tab finance прибрав новину про нову редакцію публічної оферти. На гарячці сказали, що коли зміни набудуть чинності, всіх сповістять в мобільному додатку. Я спілкувався тричі з підтримкою з цього приводу і всі оператори мені сказали, що 6211 в пільговому періоді
Boundless
 
Повідомлень: 2138
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 129 раз.
 
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  #<1 ... 302303304305
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