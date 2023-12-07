Sportbank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 гру, 2023 00:41
Вадимка написав: Вадимка
Я позвонил сказали что есть
Куда позвонил и что есть ?
lara_08
Повідомлень: 922
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 142 раз.
Профіль
Додано: Чет 07 гру, 2023 01:24
lara_08 написав: Вадимка написав: Вадимка
Я позвонил сказали что есть
Куда позвонил и что есть ?
6212 в тарифах в изи
Вадимка
Повідомлень: 290
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 14 раз.
Профіль
Додано: Чет 07 гру, 2023 01:58
Вадимка написав: lara_08 написав: Вадимка написав: Вадимка
Я позвонил сказали что есть
Куда позвонил и что есть ?
6212 в тарифах в изи
Где?
lara_08
Повідомлень: 922
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 142 раз.
Профіль
Додано: Чет 07 гру, 2023 10:09
Ситуація зі спортом залишається невизначеною
Boundless
Повідомлень: 2138
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 129 раз.
Профіль
Додано: Чет 07 гру, 2023 11:09
Звертався в підтримку, кажуть що МСС 6211 входить в пільговий період
Boundless
Повідомлень: 2138
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 129 раз.
Профіль
Додано: Чет 07 гру, 2023 13:58
Boundless Да.Мне Сегодня тоже в изи сказали что діє льготний период.А вчера звонил Сказали Нет.
Вадимка
Повідомлень: 290
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 14 раз.
Профіль
Додано: Чет 07 гру, 2023 14:17
Boundless написав:
Звертався в підтримку, кажуть що МСС 6211 входить в пільговий період
чорним по білому написано, що не входить.
Ви кому довіряєте - офіційним новинам чи студентам із кол-центрів?
Банки вже не раз нараховували по факту
Sergion
Повідомлень: 686
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 38 раз.
Профіль
Додано: Чет 07 гру, 2023 21:32
Sergion написав: Boundless написав:
Звертався в підтримку, кажуть що МСС 6211 входить в пільговий період
чорним по білому написано, що не входить.
Ви кому довіряєте - офіційним новинам чи студентам із кол-центрів?
Банки вже не раз нараховували по факту
Тобто офіційним новинам? Де ви їх бачили? Tab finance прибрав новину про нову редакцію публічної оферти. На гарячці сказали, що коли зміни набудуть чинності, всіх сповістять в мобільному додатку. Я спілкувався тричі з підтримкою з цього приводу і всі оператори мені сказали, що 6211 в пільговому періоді
Boundless
Повідомлень: 2138
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 129 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
ramaz
,
vpchelko
і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор