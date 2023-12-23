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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 303304305306

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Sportbank 3.7 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
30%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
11
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 11:52

  Boundless написав:Не забудьте погасити кредитку до 16 січня, якщо купували овдп
https://tabfin.pp.ua/news/sportbank-tar ... -jan-2024/

Думете заднім числом виключать витрати на ОВДП із пільгового періоду? Якось не віриться.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 11:56

  Boundless написав:Не забудьте погасити кредитку до 16 січня, якщо купували овдп
https://tabfin.pp.ua/news/sportbank-tar ... -jan-2024/
дякую.В принципі це було вже зрозуміло куди вони йдуть(туди і пойдуть :) ) .Тому в січні зі спортом вже й не планував щось робити щоб потім срочно не думати як загаситися.Тим більш про зміни тарифів саме від спорту я чомусь дізнаюсь не від спорту, а тут.

Далі дивимось уважно за руками ізі.


Доречі оці родичі тасі одни з небагатьох банків(чи не єдині) які в мене є які і комісію нараховують при операції і потім ще і відсотки за користування.
Востаннє редагувалось посетитель в Суб 23 гру, 2023 12:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 11:57

Re: Sportbank

ingtrans написав:
  Boundless написав:Не забудьте погасити кредитку до 16 січня, якщо купували овдп
https://tabfin.pp.ua/news/sportbank-tar ... -jan-2024/

Думете заднім числом виключать витрати на ОВДП із пільгового періоду? Якось не віриться.
Так, скоріш за все, по новим операціям від 16 січня.
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 11:58

  ingtrans написав:
  Boundless написав:Не забудьте погасити кредитку до 16 січня, якщо купували овдп
https://tabfin.pp.ua/news/sportbank-tar ... -jan-2024/

Думете заднім числом виключать витрати на ОВДП із пільгового періоду? Якось не віриться.

Чому заднім? З шістнадцятого числа.
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 12:03

Re: Sportbank

  посетитель написав:Чому заднім? З шістнадцятого числа.

Тому що "Не забудьте погасити кредитку до 16 січня, якщо купували овдп" означає, що потрібно гасити, якщо купили ОВДП навіть до 16 січня. У це не дуже вірю, бо виходить, що мають виключити витрати на ОВДП із пільгового періоду заднім числом. Загалом вважаю, що не потрібно гаситися до 16.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 12:05

  Boundless написав:
ingtrans написав:
  Boundless написав:Не забудьте погасити кредитку до 16 січня, якщо купували овдп
https://tabfin.pp.ua/news/sportbank-tar ... -jan-2024/

Думете заднім числом виключать витрати на ОВДП із пільгового періоду? Якось не віриться.
Так, скоріш за все, по новим операціям від 16 січня.


Ось тут якраз питання слизьке.Не факт що саме по новими.Що б не було так по операції наприклад від 01.12 : до 16 не нараховується, після(за 17, 18 і т.д.) нараховується.
Востаннє редагувалось посетитель в Суб 23 гру, 2023 12:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 12:11

  ingtrans написав:
  посетитель написав:Чому заднім? З шістнадцятого числа.

Тому що "Не забудьте погасити кредитку до 16 січня, якщо купували овдп" означає, що потрібно гасити, якщо купили ОВДП навіть до 16 січня. У це не дуже вірю, бо виходить, що мають виключити витрати на ОВДП із пільгового періоду заднім числом. Загалом вважаю, що не потрібно гаситися до 16.

До 16го нараховувати однозначно не має підстав.Після 16го(за 17, 18 і т.д.) за операціями виконаними раніше тут питання.Особисто я вважаю що по нормальному то нарахувувати не мають.Але питання дуже не однозначне, тому що б потім не доказувати що не верблюд операцій робити не буду.
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 12:21

Re: Sportbank

До речі, чому на тій сторінці йде посилання на тарифи ТАСКОМБАНК, а не Sportbank? Це точно стосується Sportbank?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 12:31

  ingtrans написав:До речі, чому на тій сторінці йде посилання на тарифи ТАСКОМБАНК, а не Sportbank? Це точно стосується Sportbank?


Так.Шапку уважно гляньте.
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