дякую.В принципі це було вже зрозуміло куди вони йдуть(туди і пойдуть ) .Тому в січні зі спортом вже й не планував щось робити щоб потім срочно не думати як загаситися.Тим більш про зміни тарифів саме від спорту я чомусь дізнаюсь не від спорту, а тут.
Далі дивимось уважно за руками ізі.
Доречі оці родичі тасі одни з небагатьох банків(чи не єдині) які в мене є які і комісію нараховують при операції і потім ще і відсотки за користування.
Востаннє редагувалось посетитель в Суб 23 гру, 2023 12:13, всього редагувалось 2 разів.
посетитель написав:Чому заднім? З шістнадцятого числа.
Тому що "Не забудьте погасити кредитку до 16 січня, якщо купували овдп" означає, що потрібно гасити, якщо купили ОВДП навіть до 16 січня. У це не дуже вірю, бо виходить, що мають виключити витрати на ОВДП із пільгового періоду заднім числом. Загалом вважаю, що не потрібно гаситися до 16.
посетитель написав:Чому заднім? З шістнадцятого числа.
Тому що "Не забудьте погасити кредитку до 16 січня, якщо купували овдп" означає, що потрібно гасити, якщо купили ОВДП навіть до 16 січня. У це не дуже вірю, бо виходить, що мають виключити витрати на ОВДП із пільгового періоду заднім числом. Загалом вважаю, що не потрібно гаситися до 16.
До 16го нараховувати однозначно не має підстав.Після 16го(за 17, 18 і т.д.) за операціями виконаними раніше тут питання.Особисто я вважаю що по нормальному то нарахувувати не мають.Але питання дуже не однозначне, тому що б потім не доказувати що не верблюд операцій робити не буду.