1finanсier написав:Панове, а у когось є єПідтримка Спорту? Як працює на вхід від виплат по ОВДП? Бо в тарифах якось не зовсім зрозуміло написано - "поповнення готівкове та безготівкове - не надається" і все. Аде ж виплата по овдп - це теж фактичне поповнення. Але виключень у тексті я не спостерігаю.
За Вашою логікою, то взагалі ніякі виплати від держави туди зайти не можуть, бо це "поповнення". Марченко не приносить Вашу виплату у касі і не просить кинути на рахунок. Цільові зарахування від держави, зокрема ОВДП - це саме те, для чого створювався продукт.