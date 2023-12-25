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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 304305306307

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
30%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
11
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 08:08

  1finanсier написав:Панове, а у когось є єПідтримка Спорту? Як працює на вхід від виплат по ОВДП? Бо в тарифах якось не зовсім зрозуміло написано - "поповнення готівкове та безготівкове - не надається" і все. Аде ж виплата по овдп - це теж фактичне поповнення. Але виключень у тексті я не спостерігаю.

За Вашою логікою, то взагалі ніякі виплати від держави туди зайти не можуть, бо це "поповнення". Марченко не приносить Вашу виплату у касі і не просить кинути на рахунок. Цільові зарахування від держави, зокрема ОВДП - це саме те, для чого створювався продукт.
klug
 
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  #<1 ... 304305306307
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