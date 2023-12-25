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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 гру, 2023 08:08
1finanсier написав:
Панове, а у когось є єПідтримка Спорту? Як працює на вхід від виплат по ОВДП? Бо в тарифах якось не зовсім зрозуміло написано - "поповнення готівкове та безготівкове - не надається" і все. Аде ж виплата по овдп - це теж фактичне поповнення. Але виключень у тексті я не спостерігаю.
За Вашою логікою, то взагалі ніякі виплати від держави туди зайти не можуть, бо це "поповнення". Марченко не приносить Вашу виплату у касі і не просить кинути на рахунок. Цільові зарахування від держави
, зокрема ОВДП - це саме те, для чого створювався продукт.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 10:34
ingtrans написав: посетитель написав:
Чому заднім? З шістнадцятого числа.
Тому що "Не забудьте погасити кредитку до 16 січня, якщо купували овдп" означає, що потрібно гасити, якщо купили ОВДП навіть до 16 січня. У це не дуже вірю, бо виходить, що мають виключити витрати на ОВДП із пільгового періоду заднім числом. Загалом вважаю, що не потрібно гаситися до 16.
Ось ймовірний сценарій: 16 січня ви випадаєте з пільгового періоду по купівлі в грудні. Тому, будь ласка, сплатіть відсотки з моменту виникнення такої заборгованості (з грудня). А щоб не гадати, то краще питати гарячку чи випадають операції проведені, наприклад, в грудні з пільгового періоду. Не спроста ж вони зміни з квазі ввели з 1 грудня
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