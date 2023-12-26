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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 304305306307

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Sportbank 3.7 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
30%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
11
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 08:08

  1finanсier написав:Панове, а у когось є єПідтримка Спорту? Як працює на вхід від виплат по ОВДП? Бо в тарифах якось не зовсім зрозуміло написано - "поповнення готівкове та безготівкове - не надається" і все. Аде ж виплата по овдп - це теж фактичне поповнення. Але виключень у тексті я не спостерігаю.

За Вашою логікою, то взагалі ніякі виплати від держави туди зайти не можуть, бо це "поповнення". Марченко не приносить Вашу виплату у касі і не просить кинути на рахунок. Цільові зарахування від держави, зокрема ОВДП - це саме те, для чого створювався продукт.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 10:34

  ingtrans написав:
  посетитель написав:Чому заднім? З шістнадцятого числа.

Тому що "Не забудьте погасити кредитку до 16 січня, якщо купували овдп" означає, що потрібно гасити, якщо купили ОВДП навіть до 16 січня. У це не дуже вірю, бо виходить, що мають виключити витрати на ОВДП із пільгового періоду заднім числом. Загалом вважаю, що не потрібно гаситися до 16.

Ось ймовірний сценарій: 16 січня ви випадаєте з пільгового періоду по купівлі в грудні. Тому, будь ласка, сплатіть відсотки з моменту виникнення такої заборгованості (з грудня). А щоб не гадати, то краще питати гарячку чи випадають операції проведені, наприклад, в грудні з пільгового періоду. Не спроста ж вони зміни з квазі ввели з 1 грудня
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 11:07

Re: Sportbank

  Boundless написав:Ось ймовірний сценарій: 16 січня ви випадаєте з пільгового періоду по купівлі в грудні. Тому, будь ласка, сплатіть відсотки з моменту виникнення такої заборгованості (з грудня). А щоб не гадати, то краще питати гарячку чи випадають операції проведені, наприклад, в грудні з пільгового періоду. Не спроста ж вони зміни з квазі ввели з 1 грудня

Це я i називаю виключенням витрат на ОВДП із пільгового періоду заднім числом. Тобто витрати зроблені у грудні чи січні до 16 січня, у додатку все ОК, йде пільговий період, а після 16 січня подивилися на минулі півтора місяці та вивели витрати на ОВДП із пільгового періоду. Зміни по квазі ввели ще з 1 листопада, i зараз ОВДП в пільговому періоді.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 11:31

  ingtrans написав:
  Boundless написав:Ось ймовірний сценарій: 16 січня ви випадаєте з пільгового періоду по купівлі в грудні. Тому, будь ласка, сплатіть відсотки з моменту виникнення такої заборгованості (з грудня). А щоб не гадати, то краще питати гарячку чи випадають операції проведені, наприклад, в грудні з пільгового періоду. Не спроста ж вони зміни з квазі ввели з 1 грудня

Це я i називаю виключенням витрат на ОВДП із пільгового періоду заднім числом. Тобто витрати зроблені у грудні чи січні до 16 січня, у додатку все ОК, йде пільговий період, а після 16 січня подивилися на минулі півтора місяці та вивели витрати на ОВДП із пільгового періоду. Зміни по квазі ввели ще з 1 листопада, i зараз ОВДП в пільговому періоді.

Та просто наш народ обжегшись на горячем молоке дует теперь на холодную воду. На самом деле ИМХО это просто богатое воображение. Банки не ведут учет операций в грейсе иначе как в момент совершения операции. Если карта клиента в грейсе и операция на момент ее совершения попадает в грейс - то никто ничего задним числом с изменением правил отнесения операций в грейс уже менять не будет. Единственный способ "вывести" такие суммы из грейса это не погасить вовремя очередные платежи и вылететь из грейса всей суммой долга. Как пример того что банки не меняют суммы грейса задним числом - несколько акций в последние годы (приват, пумб, может кто еще) когда банки позволяли в рамках грейса за счет кредитных операции снятия нала или исходящие р2р - после того как акции заканчивались снятые или переведенные суммы оставались в грейсе до ближайшей РД, хотя новые суммы уже были не в грейсе.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 12:57

Рюкзачок - я правильно розумію, що перекази коштів з рюкзака на власну картку і назад нічим не обмежені. Хоч млн грн 20 разів на день туди-сюди ганяти? І це все безкоштовно?
TipTop
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 13:22

  TipTop написав:Рюкзачок - я правильно розумію, що перекази коштів з рюкзака на власну картку і назад нічим не обмежені. Хоч млн грн 20 разів на день туди-сюди ганяти? І це все безкоштовно?

Мабуть НІ. Зі слів гарячки, дзвонив після неможливості здійснити операції, ліміт на день 50000 на всі операції. В тому числі і на Рюкзак. Інфо станом на 24.11.23. Спробуйте, розкажите, потім. :D
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 14:06

Re: Sportbank

Господа, а тарифы по Черной опять поменяли да? в ноябре бросал с нее бесплатно на другие банки по PSP 350 к, а декабре уже 250 к, а сейчас вообще на 30 к зарезали бесплтаные переводы.
Красавчики, шо сказать)
Shummi
 
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