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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 304305306307 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sportbank 3.7 5 23 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 4% 1 2- Погане. Некомпетентне. 30% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 4% 1 4- Добре. Як і повинно бути. 13% 3 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 48% 11 Всього голосів : 23 Додано: Пон 25 гру, 2023 08:08 1finanсier написав: Панове, а у когось є єПідтримка Спорту? Як працює на вхід від виплат по ОВДП? Бо в тарифах якось не зовсім зрозуміло написано - "поповнення готівкове та безготівкове - не надається" і все. Аде ж виплата по овдп - це теж фактичне поповнення. Але виключень у тексті я не спостерігаю. Панове, а у когось є єПідтримка Спорту? Як працює на вхід від виплат по ОВДП? Бо в тарифах якось не зовсім зрозуміло написано - "поповнення готівкове та безготівкове - не надається" і все. Аде ж виплата по овдп - це теж фактичне поповнення. Але виключень у тексті я не спостерігаю.

За Вашою логікою, то взагалі ніякі виплати від держави туди зайти не можуть, бо це "поповнення". Марченко не приносить Вашу виплату у касі і не просить кинути на рахунок. Цільові зарахування від держави , зокрема ОВДП - це саме те, для чого створювався продукт. За Вашою логікою, то взагалі ніякі виплати від держави туди зайти не можуть, бо це "поповнення". Марченко не приносить Вашу виплату у касі і не просить кинути на рахунок., зокрема ОВДП - це саме те, для чого створювався продукт. klug Повідомлень: 8334 З нами з: 18.08.14 Подякував: 354 раз. Подякували: 1176 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 10:34 ingtrans написав: посетитель написав: Чому заднім? З шістнадцятого числа. Чому заднім? З шістнадцятого числа.

Тому що "Не забудьте погасити кредитку до 16 січня, якщо купували овдп" означає, що потрібно гасити, якщо купили ОВДП навіть до 16 січня. У це не дуже вірю, бо виходить, що мають виключити витрати на ОВДП із пільгового періоду заднім числом. Загалом вважаю, що не потрібно гаситися до 16. Тому що "Не забудьте погасити кредитку до 16 січня, якщо купували овдп" означає, що потрібно гасити, якщо купили ОВДП навіть до 16 січня. У це не дуже вірю, бо виходить, що мають виключити витрати на ОВДП із пільгового періоду заднім числом. Загалом вважаю, що не потрібно гаситися до 16.

Ось ймовірний сценарій: 16 січня ви випадаєте з пільгового періоду по купівлі в грудні. Тому, будь ласка, сплатіть відсотки з моменту виникнення такої заборгованості (з грудня). А щоб не гадати, то краще питати гарячку чи випадають операції проведені, наприклад, в грудні з пільгового періоду. Не спроста ж вони зміни з квазі ввели з 1 грудня Ось ймовірний сценарій: 16 січня ви випадаєте з пільгового періоду по купівлі в грудні. Тому, будь ласка, сплатіть відсотки з моменту виникнення такої заборгованості (з грудня). А щоб не гадати, то краще питати гарячку чи випадають операції проведені, наприклад, в грудні з пільгового періоду. Не спроста ж вони зміни з квазі ввели з 1 грудня Boundless Повідомлень: 2155 З нами з: 12.02.08 Подякував: 89 раз. Подякували: 131 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 11:07 Re: Sportbank Boundless написав: Ось ймовірний сценарій: 16 січня ви випадаєте з пільгового періоду по купівлі в грудні. Тому, будь ласка, сплатіть відсотки з моменту виникнення такої заборгованості (з грудня). А щоб не гадати, то краще питати гарячку чи випадають операції проведені, наприклад, в грудні з пільгового періоду. Не спроста ж вони зміни з квазі ввели з 1 грудня Ось ймовірний сценарій: 16 січня ви випадаєте з пільгового періоду по купівлі в грудні. Тому, будь ласка, сплатіть відсотки з моменту виникнення такої заборгованості (з грудня). А щоб не гадати, то краще питати гарячку чи випадають операції проведені, наприклад, в грудні з пільгового періоду. Не спроста ж вони зміни з квазі ввели з 1 грудня

Це я i називаю виключенням витрат на ОВДП із пільгового періоду заднім числом. Тобто витрати зроблені у грудні чи січні до 16 січня, у додатку все ОК, йде пільговий період, а після 16 січня подивилися на минулі півтора місяці та вивели витрати на ОВДП із пільгового періоду. Зміни по квазі ввели ще з 1 листопада, i зараз ОВДП в пільговому періоді. Це я i називаю виключенням витрат на ОВДП із пільгового періоду заднім числом. Тобто витрати зроблені у грудні чи січні до 16 січня, у додатку все ОК, йде пільговий період, а після 16 січня подивилися на минулі півтора місяці та вивели витрати на ОВДП із пільгового періоду. Зміни по квазі ввели ще з 1 листопада, i зараз ОВДП в пільговому періоді. ingtrans

Повідомлень: 3888 З нами з: 31.07.19 Подякував: 110 раз. Подякували: 539 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 11:31 ingtrans написав: Boundless написав: Ось ймовірний сценарій: 16 січня ви випадаєте з пільгового періоду по купівлі в грудні. Тому, будь ласка, сплатіть відсотки з моменту виникнення такої заборгованості (з грудня). А щоб не гадати, то краще питати гарячку чи випадають операції проведені, наприклад, в грудні з пільгового періоду. Не спроста ж вони зміни з квазі ввели з 1 грудня Ось ймовірний сценарій: 16 січня ви випадаєте з пільгового періоду по купівлі в грудні. Тому, будь ласка, сплатіть відсотки з моменту виникнення такої заборгованості (з грудня). А щоб не гадати, то краще питати гарячку чи випадають операції проведені, наприклад, в грудні з пільгового періоду. Не спроста ж вони зміни з квазі ввели з 1 грудня

Це я i називаю виключенням витрат на ОВДП із пільгового періоду заднім числом. Тобто витрати зроблені у грудні чи січні до 16 січня, у додатку все ОК, йде пільговий період, а після 16 січня подивилися на минулі півтора місяці та вивели витрати на ОВДП із пільгового періоду. Зміни по квазі ввели ще з 1 листопада, i зараз ОВДП в пільговому періоді. Це я i називаю виключенням витрат на ОВДП із пільгового періоду заднім числом. Тобто витрати зроблені у грудні чи січні до 16 січня, у додатку все ОК, йде пільговий період, а після 16 січня подивилися на минулі півтора місяці та вивели витрати на ОВДП із пільгового періоду. Зміни по квазі ввели ще з 1 листопада, i зараз ОВДП в пільговому періоді.

Та просто наш народ обжегшись на горячем молоке дует теперь на холодную воду. На самом деле ИМХО это просто богатое воображение. Банки не ведут учет операций в грейсе иначе как в момент совершения операции. Если карта клиента в грейсе и операция на момент ее совершения попадает в грейс - то никто ничего задним числом с изменением правил отнесения операций в грейс уже менять не будет. Единственный способ "вывести" такие суммы из грейса это не погасить вовремя очередные платежи и вылететь из грейса всей суммой долга. Как пример того что банки не меняют суммы грейса задним числом - несколько акций в последние годы (приват, пумб, может кто еще) когда банки позволяли в рамках грейса за счет кредитных операции снятия нала или исходящие р2р - после того как акции заканчивались снятые или переведенные суммы оставались в грейсе до ближайшей РД, хотя новые суммы уже были не в грейсе. Та просто наш народ обжегшись на горячем молоке дует теперь на холодную воду. На самом деле ИМХО это просто богатое воображение. Банки не ведут учет операций в грейсе иначе как в момент совершения операции. Если карта клиента в грейсе и операция на момент ее совершения попадает в грейс - то никто ничего задним числом с изменением правил отнесения операций в грейс уже менять не будет. Единственный способ "вывести" такие суммы из грейса это не погасить вовремя очередные платежи и вылететь из грейса всей суммой долга. Как пример того что банки не меняют суммы грейса задним числом - несколько акций в последние годы (приват, пумб, может кто еще) когда банки позволяли в рамках грейса за счет кредитных операции снятия нала или исходящие р2р - после того как акции заканчивались снятые или переведенные суммы оставались в грейсе до ближайшей РД, хотя новые суммы уже были не в грейсе. WallNutPen Повідомлень: 1001 З нами з: 08.06.20 Подякував: 28 раз. Подякували: 274 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 гру, 2023 12:57 Рюкзачок - я правильно розумію, що перекази коштів з рюкзака на власну картку і назад нічим не обмежені. Хоч млн грн 20 разів на день туди-сюди ганяти? І це все безкоштовно? TipTop Повідомлень: 60 З нами з: 26.05.15 Подякував: 10 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 гру, 2023 13:22 TipTop написав: Рюкзачок - я правильно розумію, що перекази коштів з рюкзака на власну картку і назад нічим не обмежені. Хоч млн грн 20 разів на день туди-сюди ганяти? І це все безкоштовно? Рюкзачок - я правильно розумію, що перекази коштів з рюкзака на власну картку і назад нічим не обмежені. Хоч млн грн 20 разів на день туди-сюди ганяти? І це все безкоштовно?

Мабуть НІ. Зі слів гарячки, дзвонив після неможливості здійснити операції, ліміт на день 50000 на всі операції. В тому числі і на Рюкзак. Інфо станом на 24.11.23. Спробуйте, розкажите, потім. Мабуть НІ. Зі слів гарячки, дзвонив після неможливості здійснити операції, ліміт на день 50000 на всі операції. В тому числі і на Рюкзак. Інфо станом на 24.11.23. Спробуйте, розкажите, потім. lel Повідомлень: 3437 З нами з: 10.12.13 Подякував: 1094 раз. Подякували: 397 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 гру, 2023 14:06 Re: Sportbank Господа, а тарифы по Черной опять поменяли да? в ноябре бросал с нее бесплатно на другие банки по PSP 350 к, а декабре уже 250 к, а сейчас вообще на 30 к зарезали бесплтаные переводы.

Красавчики, шо сказать) Shummi Повідомлень: 683 З нами з: 08.12.14 Подякував: 254 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 304305306307 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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