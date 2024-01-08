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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:43
WallNutPen
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TipTop
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Додано: Пон 08 січ, 2024 18:38
Скажите, а реально ли закрыть счёт обычной карты (+саму карту тоже) и оставить одну Белую карту? Если я спортивным кредитным лимитом вообще никогда не пользовался
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Sanyok77
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