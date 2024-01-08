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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 305306307308

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
30%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
11
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:43

WallNutPen
за номером картки
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Повідомлень: 62
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Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 18:38

Re: Sportbank

Скажите, а реально ли закрыть счёт обычной карты (+саму карту тоже) и оставить одну Белую карту? Если я спортивным кредитным лимитом вообще никогда не пользовался
Sanyok77
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Повідомлень: 575
З нами з: 31.08.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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  #<1 ... 305306307308
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