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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 305306307308

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Sportbank 3.7 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
30%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
11
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:43

WallNutPen
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 18:38

Re: Sportbank

Скажите, а реально ли закрыть счёт обычной карты (+саму карту тоже) и оставить одну Белую карту? Если я спортивным кредитным лимитом вообще никогда не пользовался
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 21:55

  Sanyok77 написав:Скажите, а реально ли закрыть счёт обычной карты (+саму карту тоже) и оставить одну Белую карту? Если я спортивным кредитным лимитом вообще никогда не пользовался


Взагалі реально.Пишите заяву(ім'я на кого писати узнаєте у підтримки) на закриття, в який вказуєте реквізити картки."Прошу закрити картку # 123 та рахунок до неї #123 блаблабла...".Відправляєте її куди там скажуть в підтримці.Приготуватися що підтримка може тупити.Після заяву зберігати.
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  #<1 ... 305306307308
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