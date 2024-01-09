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Додано: Пон 08 січ, 2024 18:38
Re: Sportbank
Скажите, а реально ли закрыть счёт обычной карты (+саму карту тоже) и оставить одну Белую карту? Если я спортивным кредитным лимитом вообще никогда не пользовался
Додано: Пон 08 січ, 2024 21:55
Взагалі реально.Пишите заяву(ім'я на кого писати узнаєте у підтримки) на закриття, в який вказуєте реквізити картки."Прошу закрити картку # 123 та рахунок до неї #123 блаблабла...".Відправляєте її куди там скажуть в підтримці.Приготуватися що підтримка може тупити.Після заяву зберігати.
Додано: Вів 09 січ, 2024 00:43
Re: Sportbank
Я решил ради интереса ещё у поддержки в телеграме спросить. И вот ответ:
Таке питання: а чи можна закрити рахунок кредитної картки і залишити тільки Білу картку? Якщо я кредитним лімітом ніколи не користувався
Чи без основної кредитної картки дебетна не буде працювати?
sportbank
Олександр, при закритті основної картки закриваються інші.
Додано: Вів 09 січ, 2024 01:14
Дураки шо тут скажешь ))) Какая им разница какой картой клиент пользуется если обе без кредитного лимита.
Додано: Вів 09 січ, 2024 01:29
Re: Sportbank
Додано: Вів 09 січ, 2024 02:18
Так у меня кредитный лимит есть.
Это у меня просто спортивный интерес - можно ли отказаться от того, что делает лишнюю нагрузку в УБКИ? Всё равно я этим кредитным лимитом не пользуюсь. Даже уменьшил его с 36000 до 1000 грн-чисто "шоб було".
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