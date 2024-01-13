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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:43
WallNutPen
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Додано: Пон 08 січ, 2024 18:38
Скажите, а реально ли закрыть счёт обычной карты (+саму карту тоже) и оставить одну Белую карту? Если я спортивным кредитным лимитом вообще никогда не пользовался
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Sanyok77
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Додано: Пон 08 січ, 2024 21:55
Sanyok77 написав:
Скажите, а реально ли закрыть счёт обычной карты (+саму карту тоже) и оставить одну Белую карту? Если я спортивным кредитным лимитом вообще никогда не пользовался
Взагалі реально.Пишите заяву(ім'я на кого писати узнаєте у підтримки) на закриття, в який вказуєте реквізити картки."Прошу закрити картку # 123 та рахунок до неї #123 блаблабла...".Відправляєте її куди там скажуть в підтримці.Приготуватися що підтримка може тупити.Після заяву зберігати.
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Додано: Вів 09 січ, 2024 00:43
Я решил ради интереса ещё у поддержки в телеграме спросить. И вот ответ:
Таке питання: а чи можна закрити рахунок кредитної картки і залишити тільки Білу картку? Якщо я кредитним лімітом ніколи не користувався
Чи без основної кредитної картки дебетна не буде працювати?
sportbank
Олександр, при закритті основної картки закриваються інші.
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Sanyok77
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Додано: Вів 09 січ, 2024 01:14
Sanyok77 написав:
Я решил ради интереса ещё у поддержки в телеграме спросить. И вот ответ:Таке питання: а чи можна закрити рахунок кредитної картки і залишити тільки Білу картку? Якщо я кредитним лімітом ніколи не користувався
Чи без основної кредитної картки дебетна не буде працювати?sportbankОлександр, при закритті основної картки закриваються інші.
Дураки шо тут скажешь ))) Какая им разница какой картой клиент пользуется если обе без кредитного лимита.
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Додано: Вів 09 січ, 2024 01:29
посетитель написав:
Дураки шо тут скажешь ))) Какая им разница какой картой клиент пользуется если обе без кредитного лимита.
це стандарт ПО банка без відділень.
нема у них технічної можливості.
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Goodman
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Додано: Вів 09 січ, 2024 02:18
посетитель написав:
Дураки шо тут скажешь ))) Какая им разница какой картой клиент пользуется если обе без кредитного лимита.
Так у меня кредитный лимит есть.
Это у меня просто спортивный интерес - можно ли отказаться от того, что делает лишнюю нагрузку в УБКИ? Всё равно я этим кредитным лимитом не пользуюсь. Даже уменьшил его с 36000 до 1000 грн-чисто "шоб було".
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Sanyok77
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Додано: Суб 13 січ, 2024 10:31
Хтось знає як швидко вони виконують СЕП платежі?
Чи це вже тільки понеділка чекати ?
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Maxwe11
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Додано: Суб 13 січ, 2024 11:40
Maxwe11 написав:
Хтось знає як швидко вони виконують СЕП платежі?
Чи це вже тільки понеділка чекати ?
Зазвичай десь пів години-годину йде обробка
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vovabelokon99
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Додано: Суб 13 січ, 2024 12:38
Maxwe11 написав:
Хтось знає як швидко вони виконують СЕП платежі?
Чи це вже тільки понеділка чекати ?
Спорт відправляє СЕП тільки в робочій час.Чекати понеділок якщо щось не змінили.
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