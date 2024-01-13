|
|
Sportbank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 січ, 2024 17:14
посетитель написав: Maxwe11 написав:
Хтось знає як швидко вони виконують СЕП платежі?
Чи це вже тільки понеділка чекати ?
Спорт відправляє СЕП тільки в робочій час.Чекати понеділок якщо щось не змінили.
Таки поміняли, все виконалось десь за годину.
-
Maxwe11
-
-
- Повідомлень: 185
- З нами з: 04.09.22
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор