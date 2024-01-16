Таки поміняли, все виконалось десь за годину.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 січ, 2024 17:14
Додано: Нед 14 січ, 2024 17:09
Maxwe11 Як пощастить. Буває за пів години-годину проходить, буває три дні доводиться чекати і писати в підтримку. Все більше здається, що вони їх "руками" проводять.
Додано: Вів 16 січ, 2024 10:41
А Білу картку фізичну тільки за 100 грн можно випустити, якогось безкоштовного шляху нема?))
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