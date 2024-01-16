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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 306307308309

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
30%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
11
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 17:14

  посетитель написав:
  Maxwe11 написав:Хтось знає як швидко вони виконують СЕП платежі?
Чи це вже тільки понеділка чекати ?

Спорт відправляє СЕП тільки в робочій час.Чекати понеділок якщо щось не змінили.

Таки поміняли, все виконалось десь за годину.
Maxwe11
 
Повідомлень: 185
З нами з: 04.09.22
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Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 17:09

Maxwe11 Як пощастить. Буває за пів години-годину проходить, буває три дні доводиться чекати і писати в підтримку. Все більше здається, що вони їх "руками" проводять.
sovaalexandr
 
Повідомлень: 4
З нами з: 21.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 10:41

А Білу картку фізичну тільки за 100 грн можно випустити, якогось безкоштовного шляху нема?))
Feh14
 
Повідомлень: 50
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 306307308309
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