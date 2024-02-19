Таки поміняли, все виконалось десь за годину.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 січ, 2024 16:14
Додано: Нед 14 січ, 2024 16:09
Maxwe11 Як пощастить. Буває за пів години-годину проходить, буває три дні доводиться чекати і писати в підтримку. Все більше здається, що вони їх "руками" проводять.
Додано: Вів 16 січ, 2024 09:41
А Білу картку фізичну тільки за 100 грн можно випустити, якогось безкоштовного шляху нема?))
Додано: Вів 23 січ, 2024 21:44
Два дні тому перестала працювати оплата комуналки. Вводиш суму, тиснеш "оплатити" - вилазить віконечко про успішну оплату, і... Все. Операцій у виписці немає, сума на рахунку не змінилась, нічого не виконано.
Додано: Вів 13 лют, 2024 20:16
Re: Sportbank
З першого березня обіцяють знімати по 100 грн за неактивні рахунки.
Додано: Сер 14 лют, 2024 15:21
Додано: Пон 19 лют, 2024 01:48
Re: Sportbank
Таке всі отримали чи це вибірково?
Додано: Пон 19 лют, 2024 09:58
Re: Sportbank
2XL, скоріше за все, усі. Я теж отримав, хоча кошти заводжу зі своїх рахунків через СЕП.
Додано: Пон 19 лют, 2024 09:59
Додано: Пон 19 лют, 2024 09:59
Мне тоже такое сообщение пришло.
Сейчас во многих банках фин. мониторинг начал следить за операциями. Особенно многие сейчас будут попадать на крючок, кто любитель ежемесячно играть в карусель. Многие мен. банков по не знанию говорят, что типа 400тыс.грн. можно в мес., а на самом деле идёт суммирование сумм и смотрят анкеты. А там у многих стоит графа з.плата 25 тыс.грн. Вот и возникает вопрос, а ОТКУДА ДРОВИШКИ? Даже 50 тыс. могут не спасти, т.к. фин. считает затраты на ком. услуги, питание и т.д.
Спорт мне сказал на горячке, что могут глюкнуть, если сумма будет больше на 100грн от указанной суммы в анкете.
Я только сегодня с Авалем разобрался. Глюкнули, т.к. просумировали 400тыс. грн за 4 мес. Доки им не подошли, почитал отзывы и решил закрыться полностью. Дол. и евро, которые у них оставались на счету зашли в др. банк без проблем, но понадобилось 2 недели от начало диалога и до захода.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 19 лют, 2024 10:04, всього редагувалось 1 раз.
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