Игорь Алексеевич написав:

Мне тоже такое сообщение пришло.Сейчас во многих банках фин. мониторинг начал следить за операциями. Особенно многие сейчас будут попадать на крючок, кто любитель ежемесячно играть в карусель. Многие мен. банков по не знанию говорят, что типа 400тыс.грн. можно в мес., а на самом деле идёт суммирование сумм и смотрят анкеты. А там у многих стоит графа з.плата 25 тыс.грн. Вот и возникает вопрос, а ОТКУДА ДРОВИШКИ? Даже 50 тыс. могут не спасти, т.к. фин. считает затраты на ком. услуги, питание и т.д.Спорт мне сказал на горячке, что могут глюкнуть, если сумма будет больше на 100грн от указанной суммы в анкете.