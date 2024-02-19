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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 307308309310

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
30%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
11
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 10:04

  2XL написав:Таке всі отримали чи це вибірково?Зображення

думаю, що всім, на два акк прийшли, один майже не активний
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 10:04

  Игорь Алексеевич написав:Мне тоже такое сообщение пришло.
Сейчас во многих банках фин. мониторинг начал следить за операциями. Особенно многие сейчас будут попадать на крючок, кто любитель ежемесячно играть в карусель. Многие мен. банков по не знанию говорят, что типа 400тыс.грн. можно в мес., а на самом деле идёт суммирование сумм и смотрят анкеты. А там у многих стоит графа з.плата 25 тыс.грн. Вот и возникает вопрос, а ОТКУДА ДРОВИШКИ? Даже 50 тыс. могут не спасти, т.к. фин. считает затраты на ком. услуги, питание и т.д.
Спорт мне сказал на горячке, что могут глюкнуть, если сумма будет больше на 100грн от указанной суммы в анкете.
ваша бурна фантазія
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 10:10

Re: Sportbank

  sens написав:ваша бурна фантазія
Вы наверное не проходили фины. Я уже прошёл у Пумба, Аваля и чуть не нарвался у Рады. Отделили там несколько минут от попадания. Ещё пишут на форумах Сенс любитель глючить. Думаю скоро и остальные подтянутся. Ощад и МТБ меня предупредили, что бы переделал срочно анкеты - спасибо им.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 10:12

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:ваша бурна фантазія
Вы наверное не проходили фины. Я уже прошёл у Пумба, Аваля и чуть не нарвался у Рады. Отделили там несколько минут от попадания. Ещё пишут на форумах Сенс любитель глючить. Думаю скоро и остальные подтянутся. Ощад и МТБ меня предупредили, что бы переделал срочно анкеты - спасибо им.
яка анкета в необанку ?) Кумедно
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 10:20

  Игорь Алексеевич написав: Ощад и МТБ меня предупредили, что бы переделал срочно анкеты
а мтб когда проснулся, в феврале?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 10:21

  flysoulfly написав:
  Игорь Алексеевич написав: Ощад и МТБ меня предупредили, что бы переделал срочно анкеты
а мтб когда проснулся, в феврале?
Мне звонили в 20х числах января. Я им принёс паёк на счёт и они через 2 дня позвонили, что бы бегом переделал анкету.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 10:25

  Игорь Алексеевич написав:Я только сегодня с Авалем разобрался. Глюкнули
Доки им не подошли, почитал отзывы и решил закрыться полностью. Дол. и евро, которые у них оставались на счету зашли в др. банк без проблем
на другой банк валюту перевод - это был swift ? за счет вали?
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 10:53

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:ваша бурна фантазія
Вы наверное не проходили фины. Я уже прошёл у Пумба, Аваля и чуть не нарвался у Рады. Отделили там несколько минут от попадания. Ещё пишут на форумах Сенс любитель глючить. Думаю скоро и остальные подтянутся. Ощад и МТБ меня предупредили, что бы переделал срочно анкеты - спасибо им.
яка анкета в необанку ?) Кумедно

В смысле какая?Я лично во всех необанках каких у меня счёт был анкеты поправил.Кроме спорта.У этих блеать "нет технической возможности".Как написал три года назад при открытии карты шо бомж так и числюсь.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:48

  flysoulfly написав:
  Игорь Алексеевич написав:Я только сегодня с Авалем разобрался. Глюкнули
Доки им не подошли, почитал отзывы и решил закрыться полностью. Дол. и евро, которые у них оставались на счету зашли в др. банк без проблем
на другой банк валюту перевод - это был swift ? за счет вали?
Ответил в ЛС.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 12:15

Березень на вихід з неопомийок - спорт,ізі ( понизив на 1 місяць з поповненням з 14,5% до 11,5% )
sens
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