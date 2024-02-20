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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лют, 2024 12:42
sens написав:
Березень на вихід з неопомийок - спорт,ізі ( понизив на 1 місяць з поповненням з 14,5% до 11,5% )
А особо вариантов и нет на короткий срок. Кроме Рады. Или есть?
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Додано: Вів 20 лют, 2024 13:00
lloydbanksua написав: sens написав:
Березень на вихід з неопомийок - спорт,ізі ( понизив на 1 місяць з поповненням з 14,5% до 11,5% )
А особо вариантов и нет на короткий срок. Кроме Рады. Или есть?
Можна обирати де обмін онлайн та вільне зняття по гривні. Є не менш 5:варіантів
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Додано: Вів 20 лют, 2024 13:12
sens написав:
Можна обирати де обмін онлайн та вільне зняття по гривні. Є не менш 5:варіантів
Не, я именно за краткосрочные депозиты 1 месяц и меньше с хорошими %%
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Додано: Вів 20 лют, 2024 13:19
lloydbanksua написав: sens написав:
Березень на вихід з неопомийок - спорт,ізі ( понизив на 1 місяць з поповненням з 14,5% до 11,5% )
А особо вариантов и нет на короткий срок. Кроме Рады. Или есть?
Для розуміння ситуації в раді під який процент і на який строк?
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