RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 308309310311

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
11
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 12:42

  sens написав:Березень на вихід з неопомийок - спорт,ізі ( понизив на 1 місяць з поповненням з 14,5% до 11,5% )

А особо вариантов и нет на короткий срок. Кроме Рады. Или есть?
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1552
З нами з: 22.04.20
Подякував: 77 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 13:00

  lloydbanksua написав:
  sens написав:Березень на вихід з неопомийок - спорт,ізі ( понизив на 1 місяць з поповненням з 14,5% до 11,5% )

А особо вариантов и нет на короткий срок. Кроме Рады. Или есть?

Можна обирати де обмін онлайн та вільне зняття по гривні. Є не менш 5:варіантів
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15928
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 13:12

Re: Sportbank

  sens написав:Можна обирати де обмін онлайн та вільне зняття по гривні. Є не менш 5:варіантів

Не, я именно за краткосрочные депозиты 1 месяц и меньше с хорошими %%
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1552
З нами з: 22.04.20
Подякував: 77 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 13:19

  lloydbanksua написав:
  sens написав:Березень на вихід з неопомийок - спорт,ізі ( понизив на 1 місяць з поповненням з 14,5% до 11,5% )

А особо вариантов и нет на короткий срок. Кроме Рады. Или есть?

Для розуміння ситуації в раді під який процент і на який строк?
посетитель
 
Повідомлень: 943
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 308309310311
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (3104)
20.02.2024 13:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.