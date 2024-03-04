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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 бер, 2024 20:54
Re: Sportbank
[url="https://www.google.com/amp/s/ampbiz.censor.net/news/3476840/dbr_provelo_obshuk_v_ofisi_sportbank_menedjment_pidozryuyut_u_derjzradi_ta_uhylenni_vid_spaty_podatkiv"]ДБР провело обшук в офісі sportbank. Менеджмент підозрюють у держзраді та ухиленні від спати податків[/url]
Додано: Пон 04 бер, 2024 22:12
Re: Sportbank
"У чому підозрюють менеджерів sportbank
Досудовим розслідуванням встановлено, що четверо громадян України з-поміж працівників банку та інші особи, маючи на меті продемонструвати лояльність російській федерації, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення та сприяння окупаційним органам влади Автономної республіки Крим в період збройного конфлікту перейшли на бік ворога."
То есть спорт банк фактически на россию работал.Как интересно.
А если учесть что никакого спорт банка юридически нет(есть пакет услуг), то получается что менеджмент Таскомбанка это делал.НБУ у нас ничего не хочет по этому поводу сказать/сделать?Два месяца прошло.
Востаннє редагувалось посетитель в Пон 04 бер, 2024 22:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 бер, 2024 22:25
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