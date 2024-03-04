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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 308309310311

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
11
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 20:54

Re: Sportbank

[url="https://www.google.com/amp/s/ampbiz.censor.net/news/3476840/dbr_provelo_obshuk_v_ofisi_sportbank_menedjment_pidozryuyut_u_derjzradi_ta_uhylenni_vid_spaty_podatkiv"]ДБР провело обшук в офісі sportbank. Менеджмент підозрюють у держзраді та ухиленні від спати податків[/url]
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:09

  Zochan написав:Менеджмент підозрюють у держзраді

А клієнтів?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:12

Re: Sportbank

"У чому підозрюють менеджерів sportbank
Досудовим розслідуванням встановлено, що четверо громадян України з-поміж працівників банку та інші особи, маючи на меті продемонструвати лояльність російській федерації, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення та сприяння окупаційним органам влади Автономної республіки Крим в період збройного конфлікту перейшли на бік ворога."

То есть спорт банк фактически на россию работал.Как интересно.

А если учесть что никакого спорт банка юридически нет(есть пакет услуг), то получается что менеджмент Таскомбанка это делал.НБУ у нас ничего не хочет по этому поводу сказать/сделать?Два месяца прошло.
Востаннє редагувалось посетитель в Пон 04 бер, 2024 22:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:15

невже на весь крим лиш ці четверо перейшли))

маячня якась
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:25

  v57 написав:невже на весь крим лиш ці четверо перейшли))

маячня якась


Причем тут Крым.Через Крым я так понимаю они деньги на россию перекидывали.И из всего менеджмента в спорт банке не намного больше четверых людей.
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04.03.2024 22:15
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