Питання у тому, хто і як буде вилітати. Там занадто довгий "послужний список" для організації, що "лише малює кнопки".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 бер, 2024 16:01
Додано: Вів 05 бер, 2024 20:30
Додано: Вів 05 бер, 2024 20:51
Є тільки Ухвала. Немає нічого.
Додано: Сер 06 бер, 2024 06:52
Є привід хвилюватися за депозити, чи у будь-якому разі ФГВ виплатить все на момент ліквідації?
Додано: Сер 06 бер, 2024 07:01
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