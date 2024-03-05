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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 309310311312

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
11
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:01

  Boundless написав:Схоже спортікі з таким послужним списком реальні кандидати на виліт з банківської ліги

Питання у тому, хто і як буде вилітати. Там занадто довгий "послужний список" для організації, що "лише малює кнопки".
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:30

https://dev.ua/news/dbr-sportbank-1709558028

оце діла
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:51

  greenozon написав:https://dev.ua/news/dbr-sportbank-1709558028

оце діла


https://reyestr.court.gov.ua/Review/116998722

Є тільки Ухвала. Немає нічого.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 06:52

Є привід хвилюватися за депозити, чи у будь-якому разі ФГВ виплатить все на момент ліквідації?
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 07:01

  vadlme написав:Є привід хвилюватися за депозити, чи у будь-якому разі ФГВ виплатить все на момент ліквідації?

Депозит краще продублювати,бо ізі та спорт це неопродукт. Нажаль можна буде побачити як за неопродукт постраждає фізично банк.
sens
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  #<1 ... 309310311312
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