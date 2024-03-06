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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 309310311312

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Sportbank 3.7 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
11
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:01

  Boundless написав:Схоже спортікі з таким послужним списком реальні кандидати на виліт з банківської ліги

Питання у тому, хто і як буде вилітати. Там занадто довгий "послужний список" для організації, що "лише малює кнопки".
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:30

https://dev.ua/news/dbr-sportbank-1709558028

оце діла
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:51

  greenozon написав:https://dev.ua/news/dbr-sportbank-1709558028

оце діла


https://reyestr.court.gov.ua/Review/116998722

Є тільки Ухвала. Немає нічого.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 06:52

Є привід хвилюватися за депозити, чи у будь-якому разі ФГВ виплатить все на момент ліквідації?
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 07:01

  vadlme написав:Є привід хвилюватися за депозити, чи у будь-якому разі ФГВ виплатить все на момент ліквідації?

Депозит краще продублювати,бо ізі та спорт це неопродукт. Нажаль можна буде побачити як за неопродукт постраждає фізично банк.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 08:15

  sens написав:
  vadlme написав:Є привід хвилюватися за депозити, чи у будь-якому разі ФГВ виплатить все на момент ліквідації?

Депозит краще продублювати,бо ізі та спорт це неопродукт. Нажаль можна буде побачити як за неопродукт постраждає фізично банк.

Що означає "продублювати" ?
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 08:18

Re: Sportbank

  vadlme написав:Є привід хвилюватися за депозити, чи у будь-якому разі ФГВ виплатить все на момент ліквідації?

бумаги по оформленню гляньте
принцип - багато яєць, багато корзин і пачка долярів 2017 року на відступ - дотримано?

"Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до свідоцтва учасника ФГВФО № 028 від 18.10.2012, виданого АТ «Таскомбанк»."
тігіпок оддасть , догонить і ще раз отдасть.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 08:38

  sens написав:
  vadlme написав:Є привід хвилюватися за депозити, чи у будь-якому разі ФГВ виплатить все на момент ліквідації?

Депозит краще продублювати,бо ізі та спорт це неопродукт. Нажаль можна буде побачити як за неопродукт постраждає фізично банк.

На жаль, банк визнали системним. Отже, марно сподіватися, що його швидко пустять під ніж.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 09:26

  wig написав:
  sens написав:
  vadlme написав:Є привід хвилюватися за депозити, чи у будь-якому разі ФГВ виплатить все на момент ліквідації?

Депозит краще продублювати,бо ізі та спорт це неопродукт. Нажаль можна буде побачити як за неопродукт постраждає фізично банк.

На жаль, банк визнали системним. Отже, марно сподіватися, що його швидко пустять під ніж.
Дельта в історії
sens
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