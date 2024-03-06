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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 бер, 2024 16:01
Boundless написав:
Схоже спортікі з таким послужним списком реальні кандидати на виліт з банківської ліги
Питання у тому, хто і як буде вилітати. Там занадто довгий "послужний список" для організації, що "лише малює кнопки".
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Додано: Вів 05 бер, 2024 20:30
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greenozon
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Додано: Вів 05 бер, 2024 20:51
https://reyestr.court.gov.ua/Review/116998722
greenozon написав:
https://dev.ua/news/dbr-sportbank-1709558028
оце діла
Є тільки Ухвала. Немає нічого.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 06:52
Є привід хвилюватися за депозити, чи у будь-якому разі ФГВ виплатить все на момент ліквідації?
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vadlme
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Додано: Сер 06 бер, 2024 07:01
vadlme написав:
Є привід хвилюватися за депозити, чи у будь-якому разі ФГВ виплатить все на момент ліквідації?
Депозит краще продублювати,бо ізі та спорт це неопродукт. Нажаль можна буде побачити як за неопродукт постраждає фізично банк.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 08:15
sens написав: vadlme написав:
Є привід хвилюватися за депозити, чи у будь-якому разі ФГВ виплатить все на момент ліквідації?
Депозит краще продублювати,бо ізі та спорт це неопродукт. Нажаль можна буде побачити як за неопродукт постраждає фізично банк.
Що означає "продублювати" ?
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Додано: Сер 06 бер, 2024 08:18
vadlme написав:
Є привід хвилюватися за депозити, чи у будь-якому разі ФГВ виплатить все на момент ліквідації?
бумаги по оформленню гляньте
принцип - багато яєць, багато корзин і пачка долярів 2017 року на відступ - дотримано?
"Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до свідоцтва учасника ФГВФО № 028 від 18.10.2012, виданого АТ «Таскомбанк»."
тігіпок оддасть , догонить і ще раз отдасть.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 08:38
sens написав: vadlme написав:
Є привід хвилюватися за депозити, чи у будь-якому разі ФГВ виплатить все на момент ліквідації?
Депозит краще продублювати,бо ізі та спорт це неопродукт. Нажаль можна буде побачити як за неопродукт постраждає фізично банк.
На жаль, банк визнали системним. Отже, марно сподіватися, що його швидко пустять під ніж.
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wig
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Додано: Сер 06 бер, 2024 09:26
wig написав: sens написав: vadlme написав:
Є привід хвилюватися за депозити, чи у будь-якому разі ФГВ виплатить все на момент ліквідації?
Депозит краще продублювати,бо ізі та спорт це неопродукт. Нажаль можна буде побачити як за неопродукт постраждає фізично банк.
На жаль, банк визнали системним. Отже, марно сподіватися, що його швидко пустять під ніж.
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