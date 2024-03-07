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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
11
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 20:45

Тю, а що, Саприкін спетляв, а ми і не помітили?
https://youcontrol.com.ua/catalog/execu ... ymyrovych/
https://opendatabot.ua/p/7EAR897
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 23:55

  klug написав:Тю, а що, Саприкін спетляв, а ми і не помітили?
https://youcontrol.com.ua/catalog/execu ... ymyrovych/
https://opendatabot.ua/p/7EAR897


Ух ты блин как интересно))
посетитель
 
Повідомлень: 978
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Подякував: 5 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 20:35

https://minfin.com.ua/ua/2024/03/07/122748817/

Интересно, как в этом случае могут хлопнуть спорт: сразу весь ТАС или только необанк,а деньги вернёт тазик?
Какие мнения?

Бо, может нет смысла выводить с рюкзака на Изю?))
la9
 
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