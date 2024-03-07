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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 бер, 2024 20:45
Тю, а що, Саприкін спетляв, а ми і не помітили?
Додано: Сер 06 бер, 2024 23:55
Ух ты блин как интересно))
Додано: Чет 07 бер, 2024 20:35
Интересно, как в этом случае могут хлопнуть спорт: сразу весь ТАС или только необанк,а деньги вернёт тазик?
Какие мнения?
Бо, может нет смысла выводить с рюкзака на Изю?))
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